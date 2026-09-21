Обстрел Днепра: где произошли «прилеты»

Российская армия в очередной раз подвергла террористическому обстрелу гражданская и промышленная застройка Днепра, запустив в сторону города новейшие средства воздушного нападения. Утренняя воздушная тревога в регионе сопровождалась длительной боевой работой мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов, пытавшихся догнать скоростные цели.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа оперативно обратился к жителям с первыми официальными деталями по поводу последствий вражеского налета.

"Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре, — срочно констатировал руководитель ОВА в своем официальном канале, призывая горожан не публиковать фото- или видеоматериалы с мест прилетов. Описывая текущую ситуацию на промышленной площадке, чиновник добавил: — Взрывной волной повреждены окна в расположенном рядом магазине".

Удар был зафиксирован после серии взрывов, которые заставили людей массово прятаться в коридорах и бомбоубежищах. По словам очевидцев, финальный прилет сопровождался очень сильной детонацией, которая была слышна на большом расстоянии от места поражения.

На территории поврежденного предприятия развернули работу спасательные бригады ГСЧС и правоохранители.

"Информацию о пострадавших сейчас тщательно уточняем " , — резюмировал глава ДнепрОВА Александр Ганжа, отмечая, что медики находятся в полной готовности для оказания экстренной помощи. Коммунальные и экстренные службы города делают все возможное, чтобы оперативно локализовать последствия взрыва и стабилизировать работу поврежденного узла.

Жители Днепра настойчиво призывают держаться подальше от окон, строго соблюдать правила безопасности во время сирен и доверять только верифицированной информации от военного командования, поскольку угроза повторных ракетно-дроновых ударов в прифронтовом регионе остается высокой.

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