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НП під Дніпром: у будівельному гіпермаркеті спалахнула велика пожежа, людей терміново евакуюють

Без загрози з неба: місцеві пабліки повідомляють про серйозне займання в будівельному магазині поблизу Дніпра

13 серпня 2026, 17:39
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Недилько Ксения

У передмісті Дніпра сталася масштабна надзвичайна ситуація — в одному з великих будівельних гіпермаркетів спалахнула пожежа. Про це повідомляють очевидці події та місцеві спільноти в соціальних мережах, які оприлюднюють кадри з місця події.

НП під Дніпром: у будівельному гіпермаркеті спалахнула велика пожежа, людей терміново евакуюють

Пожежа під Дніпром. Фото: Суспільне Дніпро

Щойно задимлення набуло загрозливих масштабів, у приміщеннях торговельного центру негайно оголосили про небезпеку. Персонал магазину оперативно вивів людей на вулицю.

"У будівельному гіпермаркеті поблизу Дніпра виникла пожежа, — зазначають у повідомленнях очевидці інциденту, фіксуючи густі клуби диму над будівлею, — розпочалася евакуація відвідувачів".

Жителів обласного центру закликають зберігати спокій і не пов'язувати цю подію з ворожою активністю. Свідки та моніторингові канали наголошують, що займання має суто побутовий або технічний характер, оскільки жодних військових загроз у регіоні зафіксовано не було.

"Відомо, що "прильотів", вибухів, — зауважують місцеві пабліки, заспокоюючи містян щодо причин інциденту, — чи повітряної тривоги найближчим часом не було".

На місце події вже вирушили підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для ліквідації вогню та з'ясування точних причин виникнення пожежі. Інформація про масштаби руйнувань та наявність постраждалих наразі уточнюється.

Інформація оновлюється.

НП під Дніпром: у будівельному гіпермаркеті спалахнула велика пожежа, людей терміново евакуюють - фото 2
НП під Дніпром: у будівельному гіпермаркеті спалахнула велика пожежа, людей терміново евакуюють - фото 2
Фото: місцеві пабліки



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