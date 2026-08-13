ЧП под Днепром: в строительном гипермаркете вспыхнул большой пожар, людей срочно эвакуируют

В пригороде Днепра произошла масштабная чрезвычайная ситуация – в одном из крупных строительных гипермаркетов вспыхнул пожар. Об этом сообщают очевидцы происшествия и местные сообщества в социальных сетях, которые публикуют кадры с места происшествия.

Пожар под Днепром. Фото: Суспільне Дніпро

Как только задымление приобрело угрожающие масштабы, в помещениях торгового центра немедленно объявили об опасности. Персонал магазина оперативно вывел людей на улицу.

"В строительном гипермаркете у Днепра возник пожар, — отмечают в сообщениях очевидцы инцидента, фиксируя густые клубы дыма над зданием, — началась эвакуация посетителей".

Жителей областного центра призывают сохранять спокойствие и не связывать это событие с враждебной активностью. Свидетели и мониторинговые каналы отмечают, что возгорание носит сугубо бытовой или технический характер, поскольку никаких военных угроз в регионе зафиксировано не было.

"Известно, что "прилетов", взрывов, — отмечают местные паблики, успокаивая горожан по поводу причин инцидента, — воздушной тревоги в ближайшее время не было".

На место происшествия уже отправились подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для ликвидации огня и выяснения точных причин возникновения пожара. Информация о масштабах разрушений и наличии пострадавших в настоящее время уточняется.

Информация обновляется.

Фото: местные паблики