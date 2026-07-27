Нічний обстріл Дніпра: стався витік аміаку, у місті неможливо дихати

Сьогодні вночі російські окупаційні війська здійснили черговий напад на Дніпро. Унаслідок ворожих дій значних руйнувань зазнав цивільний сектор та одне з місцевих підприємств.

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Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, через приліт спалахнула пожежа в приватному секторі.

"Сталося займання на території приватного домоволодіння, — зазначив посадовець, додавши, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. — Понівечені й автівки та магазин".

За словами голови ОВА, наразі "інформація про постраждалих уточнюється".

Окрім руйнувань житлових кварталів, під ударом опинився промисловий об'єкт. У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) поінформували, що ранковий обстріл призвів до розгерметизації трубопроводу з аміаком.

Рятувальні підрозділи прибули на місце події миттєво. Спеціалістам вдалося оперативно перекрити вентилі на резервуарах та повністю зупинити поширення небезпечної речовини. Наразі представники ДСНС запевняють, що жодної небезпеки для здоров'я містян немає, оскільки рівень шкідливих сполук у повітрі перебуває під постійним наглядом.

За даними місцевих ЗМІ, у деяких районах, наближених до місця атаки, у повітрі присутній концентрований запах аміаку, мешканці скаржаться, що навіть неможливо вийти з квартири.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська в ніч на понеділок завдали комбінованого удару по Запоріжжю, застосувавши керовані авіаційні бомби та безпілотники. Внаслідок атаки загинув мирний житель, ще кілька людей отримали поранення. Рятувальні роботи продовжуються, оскільки під уламками зруйнованих будівель можуть залишатися люди.