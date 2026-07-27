Ночной обстрел Днепра: произошла утечка аммиака, в городе невозможно дышать

Сегодня ночью российские оккупационные войска совершили очередное нападение на Днепр. В результате враждебных действий значительные разрушения получили гражданский сектор и одно из местных предприятий.

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Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, из-за прилета вспыхнул пожар в частном секторе.

"Произошло возгорание на территории частного домовладения, — отметил чиновник, добавив, что взрывной волной повреждены окна в нескольких многоэтажках. — Изуродованы и автомобили и магазин".

По словам главы ОВА, сейчас "информация о пострадавших уточняется".

Кроме разрушений жилых кварталов под ударом оказался промышленный объект. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что утренний обстрел привел к разгерметизации трубопровода с аммиаком.

Спасательные подразделения прибыли на место происшествия мгновенно. Специалистам удалось оперативно перекрыть вентили на резервуарах и полностью остановить распространение опасного вещества. Представители ГСЧС уверяют, что никакой опасности для здоровья горожан нет, поскольку уровень вредных соединений в воздухе находится под постоянным наблюдением.

По данным местных СМИ, в некоторых районах, приближенных к месту атаки, в воздухе находится концентрированный запах аммиака, жители жалуются, что даже невозможно выйти из квартиры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска в ночь на понедельник нанесли комбинированный удар по Запорожью, применив управляемые авиационные бомбы и беспилотники. В результате атаки погиб мирный житель, еще несколько человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются, поскольку под обломками разрушенных зданий могут оставаться люди.