Ночная атака на Днепр: серия мощных взрывов всколыхнула город и область

В ночь на 3 ноября 2026 года российская армия совершила массированную атаку с применением баллистического вооружения в Днепропетровскую область. Начиная с трех часов утра, жители областного центра и окрестных районов содрогались от серии чрезвычайно мощных взрывов.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Удар пришелся на объекты жизнеобеспечения региона, которые подтвердили в областной администрации.

"Россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе", — оперативно проинформировал в 4:09 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

На местах попаданий работают профильные службы, которые ликвидируют последствия вражеских прилетов. Официальные лица продолжают собирать оперативные данные с мест происшествия. Как подчеркнул глава ОВА, в настоящее время "информацию о пострадавших уточняем". Местные власти призывают граждан не публиковать фотографии с мест попадания и строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты готовят новый массированный удар по Украине. Российские войска готовят масштабную комбинированную атаку, в ходе которой могут выпустить более 70 крылатых ракет Х-101. По данным профильных мониторинговых каналов, основными целями врага снова станут критические объекты жизнеобеспечения.

"В этот раз захватчики, вероятно, сосредоточат основной удар на западных областях нашей страны, — сообщают аналитики, — под угрозой окажется не только энергетическая, но и транспортная и гражданская инфраструктура".