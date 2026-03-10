logo_ukra

Нічна атака на Дніпро: ППО відбиває наліт понад десятка ворожих дронів
commentss НОВИНИ Всі новини

Нічна атака на Дніпро: ППО відбиває наліт понад десятка ворожих дронів

Окупанти атакували правобережжя Дніпра ударними БпЛА

10 березня 2026, 00:13
Недилько Ксения

Пізно ввечері 9 березня Дніпро опинився під масованою атакою російських ударних безпілотників. Повітряну тривогу в місті та області оголосили о 22:27 через загрозу заходу понад 10 ворожих дронів з південного напрямку.

Нічна атака на Дніпро: ППО відбиває наліт понад десятка ворожих дронів

Обстріл Дніпра БпЛА. Фото ілюстративне

Основна небезпека була зафіксована для правобережної частини міста. Місцеві мешканці повідомляли про звуки двигунів безпілотників, що пролітали над житловими кварталами, після чого в місті пролунала серія потужних вибухів.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа оперативно прокоментував ситуацію, закликавши містян не панікувати та залишатися в укриттях:

"Вибухи, які чують мешканці Дніпра, – робота нашої ППО. В області триває повітряна тривога. До відбою перебувайте у безпечних місцях".

Станом на 23:11 сили ППО продовжували ліквідацію повітряних цілей. Наразі в регіоні триває дорозвідка повітряного простору. Інформація про можливі руйнування чи постраждалих внаслідок падіння уламків на цей момент з’ясовується.

Міська влада вкотре нагадує про заборону фото- та відеофіксації роботи захисників неба.

Олександр Ганжа о 23:56: "Росіяни атакують Дніпро. Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку. Попередньо, двоє людей дістали поранень".

Олександр Ганжа о 00:02: "Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Дніпро. 29-річна жінка ушпиталена. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 60-річному чоловікові медики надали допомогу на місці. Він від госпіталізації відмовився".

Олександр Ганжа о 00:10: "Уже 4 поранених через ворожу атаку на Дніпро. Серед постраждалих 12-річний хлопчик. Медики надають йому усю необхідну допомогу".




