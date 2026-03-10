Нічна атака на Дніпро: ППО відбиває наліт понад десятка ворожих дронів

Пізно ввечері 9 березня Дніпро опинився під масованою атакою російських ударних безпілотників. Повітряну тривогу в місті та області оголосили о 22:27 через загрозу заходу понад 10 ворожих дронів з південного напрямку.

Обстріл Дніпра БпЛА. Фото ілюстративне

Основна небезпека була зафіксована для правобережної частини міста. Місцеві мешканці повідомляли про звуки двигунів безпілотників, що пролітали над житловими кварталами, після чого в місті пролунала серія потужних вибухів.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа оперативно прокоментував ситуацію, закликавши містян не панікувати та залишатися в укриттях:

"Вибухи, які чують мешканці Дніпра, – робота нашої ППО. В області триває повітряна тривога. До відбою перебувайте у безпечних місцях".

Станом на 23:11 сили ППО продовжували ліквідацію повітряних цілей. Наразі в регіоні триває дорозвідка повітряного простору. Інформація про можливі руйнування чи постраждалих внаслідок падіння уламків на цей момент з’ясовується.

Міська влада вкотре нагадує про заборону фото- та відеофіксації роботи захисників неба.

Олександр Ганжа о 23:56: "Росіяни атакують Дніпро. Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку. Попередньо, двоє людей дістали поранень".

Олександр Ганжа о 00:02: "Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Дніпро. 29-річна жінка ушпиталена. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 60-річному чоловікові медики надали допомогу на місці. Він від госпіталізації відмовився".

Олександр Ганжа о 00:10: "Уже 4 поранених через ворожу атаку на Дніпро. Серед постраждалих 12-річний хлопчик. Медики надають йому усю необхідну допомогу".



