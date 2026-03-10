logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Ночная атака на Днепр: ПВО отбивает налет более десятка вражеских дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

Ночная атака на Днепр: ПВО отбивает налет более десятка вражеских дронов

Оккупанты атаковали правобережье Днепра ударными БпЛА

10 марта 2026, 00:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Поздним вечером 9 марта Днепр оказался под массированной атакой российских ударных беспилотников. Воздушная тревога в городе и области была объявлена в 22:27 из-за угрозы мероприятия более 10 вражеских дронов с южного направления.

Ночная атака на Днепр: ПВО отбивает налет более десятка вражеских дронов

Обстрел Днепра БпЛА. Фото иллюстративное

Основная опасность была зафиксирована для правобережной части города. Местные жители сообщали о звуках двигателей беспилотников, пролетавших над жилыми кварталами, после чего в городе раздалась серия мощных взрывов.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа оперативно прокомментировал ситуацию, призвав горожан не паниковать и оставаться в укрытиях:

"Взрывы, которые слышат жители Днепра – работа нашей ПВО. В области идет воздушная тревога. До отбоя находитесь в безопасных местах".

По состоянию на 23.11 силы ПВО продолжали ликвидацию воздушных целей. В регионе продолжается доразведка воздушного пространства. Информация о возможных разрушениях или пострадавших в результате падения обломков на данный момент выясняется.

Городские власти в очередной раз напоминают о запрете фото- и видеофиксации работы защитников неба.

Александр Ганжа в 23:56: "Россияне атакуют Днепр. Произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажное здание и помещение банка. Предварительно, два человека получили ранения".

Александр Ганжа в 00:02: "Два человека ранены в результате вражеской атаки на Днепр. 29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 60-летнему мужчине медики оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался".

Александр Ганжа в 00:10: "Уже 4 раненых из-за вражеской атаки на Днепр. Среди пострадавших – 12-летний мальчик. Медики оказывают ему всю необходимую помощь".






Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости