Ночная атака на Днепр: ПВО отбивает налет более десятка вражеских дронов

Поздним вечером 9 марта Днепр оказался под массированной атакой российских ударных беспилотников. Воздушная тревога в городе и области была объявлена в 22:27 из-за угрозы мероприятия более 10 вражеских дронов с южного направления.

Обстрел Днепра БпЛА. Фото иллюстративное

Основная опасность была зафиксирована для правобережной части города. Местные жители сообщали о звуках двигателей беспилотников, пролетавших над жилыми кварталами, после чего в городе раздалась серия мощных взрывов.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа оперативно прокомментировал ситуацию, призвав горожан не паниковать и оставаться в укрытиях:

"Взрывы, которые слышат жители Днепра – работа нашей ПВО. В области идет воздушная тревога. До отбоя находитесь в безопасных местах".

По состоянию на 23.11 силы ПВО продолжали ликвидацию воздушных целей. В регионе продолжается доразведка воздушного пространства. Информация о возможных разрушениях или пострадавших в результате падения обломков на данный момент выясняется.

Городские власти в очередной раз напоминают о запрете фото- и видеофиксации работы защитников неба.

Александр Ганжа в 23:56: "Россияне атакуют Днепр. Произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажное здание и помещение банка. Предварительно, два человека получили ранения".

Александр Ганжа в 00:02: "Два человека ранены в результате вражеской атаки на Днепр. 29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 60-летнему мужчине медики оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался".

Александр Ганжа в 00:10: "Уже 4 раненых из-за вражеской атаки на Днепр. Среди пострадавших – 12-летний мальчик. Медики оказывают ему всю необходимую помощь".











