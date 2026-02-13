Сьогодні, 13 лютого, після чергової атаки російських військ на місто Дніпро, на замерзлій річці було виявлено небезпечні залишки ворожого озброєння. Зокрема, на кризі лежав ударний безпілотник, який не здетонував під час падіння, а також окрема бойова частина від "шахеда".

Небезпека на замерзлому Дніпрі: смертельну знахідку виявили на кризі

Поліцейські прибули на місце події на спеціалізованому водному транспорті, щоб оперативно ізолювати небезпечну зону.

"Поліцейські прибули на місце та взяли територію під охорону, аби не допустити наближення цивільних. Далі небезпечні знахідки вивезли для подальшого знешкодження", — повідомили у правоохоронних органах.

Фахівці нагадують, що подібні знахідки є вкрай підступними і можуть спрацювати у будь-який момент.

"Війна залишає після себе небезпечні "пастки" — нерозірвані боєприпаси, уламки ракет і дронів. Вони можуть лежати непомітно, але становлять смертельну загрозу навіть через тривалий час після атаки", — наголошують поліцейські.

Громадян вкотре закликають бути пильними: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів суворо заборонено підходити до них чи торкатися. Про такі знахідки необхідно негайно повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 12 лютого у Дніпрі близько 3 години ночі також пролунала серія вибухів, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки та автомобілі в одному з районів міста. Сталася пожежа. Також є поранені. За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа, "немовля та 4-річна дівчинка отримали поранення внаслідок атаки росіян на Дніпро". Він додав, що дітям надається вся необхідна медична допомога.