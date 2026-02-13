logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Опасность на замерзшем Днепре: смертельную находку обнаружили на льду
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасность на замерзшем Днепре: смертельную находку обнаружили на льду

Полицейские Днепра вывезли для обезвреживания уцелевший дрон-камикадзе, найденный на реке

13 февраля 2026, 19:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня, 13 февраля, после очередной атаки российских войск на город Днепр, на замерзшей реке были обнаружены опасные остатки вражеского вооружения. В частности, на льду лежал ударный беспилотник, не сдетонировавший во время падения, а также отдельная боевая часть от "шахеда".

Опасность на замерзшем Днепре: смертельную находку обнаружили на льду

Опасность на замерзшем Днепре: смертельную находку обнаружили на льду

Полицейские прибыли на место происшествия на специализированном водном транспорте, чтобы оперативно изолировать опасную зону.

"Полицейские прибыли на место и взяли охраняемую территорию, чтобы не допустить приближения гражданских. Далее опасные находки вывезли для обезвреживания", — сообщили в правоохранительных органах.

Специалисты напоминают, что подобные находки крайне коварны и могут сработать в любой момент.

"Война оставляет после себя опасные "ловушки" — неразорвавшиеся боеприпасы, обломки ракет и дронов. Они могут лежать незаметно, но представляют смертельную угрозу даже спустя длительное время после атаки", — подчеркивают полицейские.

Граждан еще раз призывают быть бдительными: в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов строго запрещено подходить к ним или прикасаться. О таких находках необходимо немедленно сообщать по номеру 102.

Опасность на замерзшем Днепре: смертельную находку обнаружили на льду - фото 2
Опасность на замерзшем Днепре: смертельную находку обнаружили на льду - фото 2
Опасность на замерзшем Днепре: смертельную находку обнаружили на льду - фото 2
Опасность на замерзшем Днепре: смертельную находку обнаружили на льду - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 12 февраля в Днепре около 3 часов ночи также прозвучала серия взрывов, в результате чего повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар. Также есть раненые. По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжа, "младенец и 4-летняя девочка получили ранения в результате атаки россиян на Днепр". Он добавил, что детям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости