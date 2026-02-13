Сегодня, 13 февраля, после очередной атаки российских войск на город Днепр, на замерзшей реке были обнаружены опасные остатки вражеского вооружения. В частности, на льду лежал ударный беспилотник, не сдетонировавший во время падения, а также отдельная боевая часть от "шахеда".

Опасность на замерзшем Днепре: смертельную находку обнаружили на льду

Полицейские прибыли на место происшествия на специализированном водном транспорте, чтобы оперативно изолировать опасную зону.

"Полицейские прибыли на место и взяли охраняемую территорию, чтобы не допустить приближения гражданских. Далее опасные находки вывезли для обезвреживания", — сообщили в правоохранительных органах.

Специалисты напоминают, что подобные находки крайне коварны и могут сработать в любой момент.

"Война оставляет после себя опасные "ловушки" — неразорвавшиеся боеприпасы, обломки ракет и дронов. Они могут лежать незаметно, но представляют смертельную угрозу даже спустя длительное время после атаки", — подчеркивают полицейские.

Граждан еще раз призывают быть бдительными: в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов строго запрещено подходить к ним или прикасаться. О таких находках необходимо немедленно сообщать по номеру 102.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 12 февраля в Днепре около 3 часов ночи также прозвучала серия взрывов, в результате чего повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар. Также есть раненые. По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжа, "младенец и 4-летняя девочка получили ранения в результате атаки россиян на Днепр". Он добавил, что детям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.