После того, как Верховная Рада приняла постановление №14031 о непрерывности работы местных советов и городских голов в условиях войны, документ прокомментировал городской голова Днепра Борис Филатов.

«Не дождетесь»: мэр Днепра Борис Филатов ответил «полупокерам»

Он подчеркнул, что решение ВР достаточно логично, потому что нардепы продлили собственные полномочия, это было бы странно, если бы они "забыли" о мэрах и городских советах.

"Вместо этого я хочу сказать несколько слов разного рода злодеям. Всем, кто еще накануне из каждого утюга кричал, что мэров вскоре попрут, а вместо них введут по всей стране военные администрации. К счастью, здравый смысл перевесил. Поэтому отдельное приветствие некоторым местным долбням. Всем этим якобы "авторитетам", "влиятельным бизнесменам", "владельцам мыслей" и другим "полупокерам". Я вам напомню, идиотам, что при всех ваших иллюзиях и влажных фантазиях о том, что "в конце октября избавимся от Филатова", вам, бедным, терпеть меня придется по меньшей мере до завершения войны. А потом еще, еще и еще", – подчеркнул мэр Днепра.

По его словам, принятие этого постановления политически вполне справедливо и оправдано.

"Сейчас рефреном последовал тезис о роли и значимости прифронтовых громад. Ибо в условиях полномасштабной войны, чтобы люди массово не выезжали из прифронтовых городов, им нужно должное внимание. Так что я могу только поздравить усилия Юлии Свириденко и вице-премьера Алексея Кулебы в этом вопросе. И дело не в том, что городам и селам в западных областях не нужна поддержка. А в том, что сейчас ее больше не хватает именно на востоке", – подчеркивает Филатов.

Он подчеркнул, что россияне бьют по всей Украине, но Харьков, Николаев или Днепр переживают удары в других масштабах, не говоря об громадах, которые находятся рядом с ЛБС.

"При всем уважении к коллегам из местного самоуправления, но, если не подставить плечо именно при фронтовым территориям, государство сожмется как шагреневая кожа. Потому что обороноспособность это также о взвешенных государственных решениях. И о способности нести то бремя, которое они накладывают", – добавил мэр Днепра.

