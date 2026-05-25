Міністерство оборони країни-агресорки поширило чергову дезінформацію щодо суттєвих успіхів своїх військ на фронті. Російське військове керівництво відзвітувало про нібито захоплення першого населеного пункту безпосередньо у Дніпропетровській області, що абсолютно не відповідає реальному стану справ на передовій.

Окупанти традиційно приписали цей "успіх" одній зі своїх армійських груп, намагаючись створити ілюзію стрімкого прориву української оборони.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово Днепропетровской области", — безапеляційно стверджують у свіжому зведенні російського оборонного відомства.

Проте реальна картина на полі бою повністю спростовує фантазії кремлівських генералів. Українські аналітики та незалежні спостерігачі зазначають, що згадане село розташоване далеко від лінії бойового зіткнення. На авторитетній інтерактивній мапі бойових дій DeepState Добропасове знаходиться навіть не у сірій зоні, а впевнено перебуває під контролем Сил Оборони України.





Російські пропагандисти просто випередили події у своїх звітах. Зі сторони офіційних відомств України, Генерального штабу ЗСУ чи Дніпропетровської ОВА жодних даних про захоплення, прорив чи бойові дії безпосередньо на території цього населеного пункту оприлюднено не було.

