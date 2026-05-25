Министерство обороны страны-агрессорки распространило очередную дезинформацию о существенных успехах своих войск на фронте. Российское военное руководство отчиталось о якобы захвате первого населенного пункта непосредственно в Днепропетровской области, что совершенно не соответствует реальному положению дел на передовой.

Оккупанты традиционно приписали этот "успех" одной из своих армейских групп, пытаясь создать иллюзию стремительного прорыва украинской обороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово Днепропетровской области", — безапелляционно утверждают в свежей сводке российского оборонного ведомства.

Однако реальная картина в поле боя полностью опровергает фантазии кремлевских генералов. Украинские аналитики и независимые наблюдатели отмечают, что упомянутое село находится вдали от линии боевого столкновения. На авторитетной интерактивной карте боевых действий DeepState Добропасово находится даже не в серой зоне, а находится под контролем Сил Обороны Украины.





Российские пропагандисты просто обогнали события в своих отчетах. Со стороны официальных ведомств Украины, Генерального штаба ВСУ или Днепропетровской ОВА никаких данных о захвате, прорыве или боевых действиях непосредственно на территории этого населенного пункта обнародовано не было.

