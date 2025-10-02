Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры лично подписал обвинительный акт в отношении супругов по факту умышленного убийства малолетнего ребенка с особой жестокостью (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

На Днепропетровщине будут судить супругов, которые избили до смерти 4-летнего сына

Расследованием установлено, что в июле 2025 года более четырех суток женщина и мужчина руками, ногами и металлической трубой наносили удары в разные части тела 4-летнему сыну.

Причиной издевательств стало непослушание и то, что ребенок без разрешения взял хлеб и печенье.

Обвиняемые избивали мальчика в присутствии других детей.

На теле ребенка обнаружено не менее 12 телесных повреждений в области головы и более 10 в участках туловища и конечностей, а также вывих плеча и перелом руки.

Мальчик скончался от травматического шока.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей без права внесения залога.





Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша будет лично поддерживать публичное обвинение в суде. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в суде рассматривается иск о лишении родительских прав в отношении двух других детей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кривом Роге на Днепропетровщине 28-летний сожитель женщины избил ее 4-летнего сына. По данным местных СМИ, мальчик две недели лежал дома без медицинской помощи, в результате чего скончался.