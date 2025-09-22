logo_ukra

На Дніпропетровщині помирають люди через COVID-19: яка ситуація

Захворюванність на COVID-19 в Дніпропетровській області зростає

22 вересня 2025, 12:29
Недилько Ксения

Минулого тижня від COVID-19 на Дніпропетровщині померли троє людей. Усі вони старші за 60 років, мали хронічні хвороби й не були щеплені. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Захворюваність на COVID-19 трохи зросла: понад 1,1 тисячі випадків, серед них 258 дітей. У лікарнях перебували 126 пацієнтів.

За даними Лукашука, респіраторні інфекції поширюються швидше. Минулого тижня занедужали понад 10 тисяч людей. Більше половини з них діти.

"Є випадки кишкових інфекцій, а також отруєння грибами. У Кам’янському до лікарні потрапили троє людей, серед них 13-річна дитина. Лікарі зараз борються за її одужання.

В області зафіксовано два осередки сказу. Троє дорослих, які контактували з хворими тваринами, звернулися до медиків.

У Верхівцівській міській, Петриківській селищній та П’ятихатській міській громадах працювала мобільна амбулаторія. Мешканці мали змогу безкоштовно здати тести на ВІЛ, туберкульоз, гепатити.

При перших симптомах ГРВІ — не зволікайте. Зробіть тест на COVID-19. Це може врятувати життя", – зазначив голова облради.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що новий штам Covid Stratus має широкий спектр симптомів. Однак перед вже традиційними симптомами інфікування з'являється відносно нетиповий. 

Цей штам поширюється надзвичайно швидко. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала Stratus як “варіант, що знаходиться під моніторингом”, пише видання Express.

“Хоча вважається, що він не викликає важчого захворювання, він може поширюватися швидше, ніж попередні штами. Він проявляється ледь помітним раннім симптомом, який люди можуть ігнорувати, замість того, щоб розпізнати як хворобу”, — пише ЗМІ.



