На прошлой неделе от COVID-19 на Днепропетровщине скончались три человека. Все они старше 60 лет, имели хронические болезни и не были привиты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

На Днепропетровщине умирают люди из-за COVID-19: какая ситуация

Заболеваемость COVID-19 несколько возросла: более 1,1 тысячи случаев, среди них 258 детей. В больницах находились 126 пациентов.

По данным Лукашука, респираторные инфекции распространяются быстрее. На прошлой неделе заболело более 10 тысяч человек. Более половины из них – дети.

"Есть случаи кишечных инфекций, а также отравление грибами. В Каменском в больницу попали три человека, среди них 13-летний ребенок. Врачи сейчас борются за его выздоровление.

В области зафиксировано два случая бешенства. Трое взрослых, контактировавших с больными животными, обратились к медикам.

В Верховцивской городской, Петриковской поселковой и Пятихатской городской громадах работала мобильная амбулатория. Жители имели возможность бесплатно сдать тесты на ВИЧ, туберкулез, гепатиты.

При первых симптомах ОРВИ – не медлите. Произведите тест на COVID-19. Это может спасти жизнь", – отметил глава облсовета.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что новый штамм Covid Stratus имеет широкий спектр симптомов. Однако перед уже традиционными симптомами инфицирование появляется относительно нетипичный.

Этот штамм распространяется очень быстро. Всемирная организация здравоохранения классифицировала Stratus как "вариант, находящийся под мониторингом", пишет издание Express.

"Хотя считается, что он не вызывает более тяжелого заболевания, он может распространяться быстрее предыдущих штаммов. Он проявляется едва заметным ранним симптомом, который люди могут игнорировать, вместо того, чтобы распознать как болезнь", — пишет СМИ.