Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о текущем состоянии эпидемической ситуации в области, особое внимание уделив несчастному случаю с детьми в Каменском районе.

В Днепропетровской области дети отравились дерунами: что туда положила мать

По его словам, "дети отравились дерунами в Верхнеднепровской громаде". Причиной стало то, что в домашнее блюдо "родители случайно добавили нитритную соль, которая использовалась в хозяйстве для копчения мяса". Пострадавшие были доставлены в областной центр.

"Детей госпитализировали в Днепр. На сегодняшний день их состояние удовлетворительное с положительной динамикой", — отметил глава облсовета.

Также Николай Лукашук привел статистику распространения вирусных инфекций в регионе:

"Об ОРВИ. Наблюдаем рост заболеваемости, всего зарегистрировано 10,1 тысячи случаев — это на 21,8% больше по сравнению с прошлой неделей". Он добавил, что "40,6% среди всех заболевших – дети".

Кроме этого, в области фиксируют другие опасные недуги. "Зарегистрировано более 340 случаев инфекционных заболеваний, в том числе 78 случаев острой кишечной инфекции, 2 подозрения на острый вирусный гепатит, 1 случай коклюша", — говорится в отчете.

Председатель облсовета призвал жителей быть осмотрительными: "Берегите свое здоровье и своих близких!".

