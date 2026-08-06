Мешканців Дніпра закликають до пильності: ворожі комплекси з Таганрогу знову б'ють по території України

Сьогодні на Дніпропетровщині зафіксували відновлення активних обстрілів ворога з використанням швидкісного ракетного озброєння. Після тривалого періоду затишшя на цьому напрямку, російські війська знову спрямували свої удари безпосередньо по цивільних та інфраструктурних об'єктах регіону.

Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото

Повітряна тривога в області була оголошена через високу швидкість наближення повітряних цілей. У Дніпрі та області сьогодні було оголошено тривогу у зв’язку із загрозою балістики з Таганрогу РФ, причому військові зафіксували безпосередній виліт ракет. За даними спостереження, відбулися пуски "Іскандерів" у напрямку області, внаслідок чого у Дніпрі та Кам’янському було чутно вибухи.

Цей обстріл перервав відносно спокійний період, коли ворожі пускові установки на Ростовщині виконували зовсім інші завдання. Експерти зазначають, що за останній місяць, починаючи з початку липня, це перші реальні пуски балістики у бік Дніпра саме з цього напрямку. Нагадаємо, що до цього у межах 40 днів далекобійних санкцій, балістика з Таганрогу спрацьовувала, проте виключно, як ППО, яке відбивало БПЛА та ракети в РФ. Проте зміна тактики окупантів свідчить про те, що загроза знову набула ударного характеру.

Зважаючи на відновлення небезпеки з раніше неактивного сектора, військове командування закликає громадян не нехтувати сигналами безпеки. Тепер же мешканцям області та міста Дніпро варто бути більш уважними до загроз з Ростовської області РФ, адже ворог може повторити аналогічні нальоти найближчим часом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська завдали чергового підступного удару по транспортній інфраструктурі України, обстрілявши залізничний вузол у Харківській області. Внаслідок ворожого прильоту постраждали працівники залізниці, які забезпечували рух поїздів у прифронтовій зоні.