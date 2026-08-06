logo_ukra

BTC/USD

64876

ETH/USD

1914.21

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Мешканців Дніпра закликають до пильності: ворожі комплекси з Таганрогу знову б'ють по території України
commentss НОВИНИ Всі новини

Мешканців Дніпра закликають до пильності: ворожі комплекси з Таганрогу знову б'ють по території України

Балістична загроза з Ростовської області: у Дніпрі та Кам’янському пролунали вибухи через пуски «Іскандерів»

6 серпня 2026, 11:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні на Дніпропетровщині зафіксували відновлення активних обстрілів ворога з використанням швидкісного ракетного озброєння. Після тривалого періоду затишшя на цьому напрямку, російські війська знову спрямували свої удари безпосередньо по цивільних та інфраструктурних об'єктах регіону.

Мешканців Дніпра закликають до пильності: ворожі комплекси з Таганрогу знову б'ють по території України

Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото

Повітряна тривога в області була оголошена через високу швидкість наближення повітряних цілей. У Дніпрі та області сьогодні було оголошено тривогу у зв’язку із загрозою балістики з Таганрогу РФ, причому військові зафіксували безпосередній виліт ракет. За даними спостереження, відбулися пуски "Іскандерів" у напрямку області, внаслідок чого у Дніпрі та Кам’янському було чутно вибухи.

Цей обстріл перервав відносно спокійний період, коли ворожі пускові установки на Ростовщині виконували зовсім інші завдання. Експерти зазначають, що за останній місяць, починаючи з початку липня, це перші реальні пуски балістики у бік Дніпра саме з цього напрямку. Нагадаємо, що до цього у межах 40 днів далекобійних санкцій, балістика з Таганрогу спрацьовувала, проте виключно, як ППО, яке відбивало БПЛА та ракети в РФ. Проте зміна тактики окупантів свідчить про те, що загроза знову набула ударного характеру.

Зважаючи на відновлення небезпеки з раніше неактивного сектора, військове командування закликає громадян не нехтувати сигналами безпеки. Тепер же мешканцям області та міста Дніпро варто бути більш уважними до загроз з Ростовської області РФ, адже ворог може повторити аналогічні нальоти найближчим часом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська завдали чергового підступного удару по транспортній інфраструктурі України, обстрілявши залізничний вузол у Харківській області. Внаслідок ворожого прильоту постраждали працівники залізниці, які забезпечували рух поїздів у прифронтовій зоні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини