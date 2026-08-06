Жителей Днепра призывают к бдительности: вражеские комплексы из Таганрога снова бьют по территории Украины

Сегодня в Днепропетровской области зафиксировали возобновление активных обстрелов врага с использованием скоростного ракетного вооружения. После длительного затишья на этом направлении, российские войска вновь направили свои удары непосредственно по гражданским и инфраструктурным объектам региона.

Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото

Воздушная тревога в области была объявлена из-за высокой скорости приближения воздушных целей. В Днепре и области сегодня была объявлена тревога в связи с угрозой баллистики из Таганрога РФ, причем военные зафиксировали непосредственный вылет ракет. По данным наблюдения, произошли пуски "Искандеров" в направлении области, в результате чего в Днепре и Каменском были слышны взрывы.

Этот обстрел прервал относительно спокойный период, когда вражеские пусковые установки в Ростовщине выполняли совсем другие задачи. Эксперты отмечают, что за последний месяц, начиная с начала июля, это первые реальные пуски баллистики в сторону Днепра именно из этого направления. Напомним, что до этого в пределах 40 дней дальнобойных санкций баллистика из Таганрога срабатывала, однако исключительно как ПВО, которое отражало БПЛА и ракеты в РФ. Однако изменение тактики оккупантов свидетельствует о том, что угроза вновь приобрела ударный характер.

Учитывая восстановление опасности из ранее неактивного сектора, военное командование призывает граждан не пренебрегать сигналами безопасности. Теперь же жителям области и города Днепр следует быть внимательнее к угрозам из Ростовской области РФ, ведь враг может повторить аналогичные налеты в ближайшее время.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные войска нанесли очередной коварный удар по транспортной инфраструктуре Украины, обстреляв железнодорожный узел в Харьковской области. В результате вражеского прилета пострадали работники железной дороги, которые обеспечивали движение поездов в прифронтовой зоне.