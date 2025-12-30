logo_ukra

У Дніпрі сміттєва криза: мер Філатов звинуватив ухилянтів
commentss НОВИНИ Всі новини

У Дніпрі сміттєва криза: мер Філатов звинуватив ухилянтів

Борис Філатов заявив, що проблеми зі сміттям у місті спричинені нестачею водіїв, боргами мешканців і зростанням кількості відходів через ухилянтів та переселенців.

30 грудня 2025, 09:07
Автор:
avatar

Slava Kot

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про існування проблеми з великою кількістю сміття у місті. За його словами на це вплинуло одразу кілька факторів, зокрема ухилянти та переселенці, яких у місті більша кількість, ніж офіційно зареєстровано.

У Дніпрі сміттєва криза: мер Філатов звинуватив ухилянтів

Мер Дніпра Борис Філатов. Фото з відкритих джерел

Борис Філатов під час виступу за підсумками року підтвердив сміттєву кризу у Дніпрі. За словами міського голови на зростання кількості сміття вплинув "домашній режим" частини містян, зокрема ухилянтів від мобілізації. 

"В нас ця проблема точно є — це велика кількість ухилянтів, які ховаються від ТЦК у себе вдома і замовляють кур’єрську доставку їжі або інших різних речей. І ми на власні очі бачимо що кількість сміття росте з геометричною прогресією. Все більше, більше і більше", — сказав Філатов.

Також за словами мера, місто гостро відчуває нестачу водіїв сміттєвозів. Крім того, мешканці Дніпра заборгували за вивезення побутових відходів близько 330 млн гривень, а чинний тариф, за оцінкою міської влади, не покриває реальної собівартості послуг. 

Ще одним фактором впливу Філатов назвав велику кількість переселенців у Дніпрі.

"У Дніпра, як у великого міста, ресурси не безкінечні, а уявіть, що у нас додалось зареєстрованих 200 тисяч переселенців, це тільки переселенців. А ми рахуємо, що їх може бути і 300 тисяч. Люди не сплачують за сміття", — пояснив Філатов.

За його словами, усі ці фактори створили "ідеальний шторм" для сміттєвої кризи в місті.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Дніпрі жінка з російським паспортом намагалася отримати допомогу від держави.

Також "Коментарі" писали про те, що буде з ухилянтами в майбутньому. Військовий відверто висловив їм співчуття.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Iwbv6rMSPKU&t=1s
