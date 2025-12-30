У Дніпрі сміттєва криза: мер Філатов звинуватив ухилянтів

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Мер Дніпра Борис Філатов заявив про існування проблеми з великою кількістю сміття у місті. За його словами на це вплинуло одразу кілька факторів, зокрема ухилянти та переселенці, яких у місті більша кількість, ніж офіційно зареєстровано.
Мер Дніпра Борис Філатов. Фото з відкритих джерел
Борис Філатов під час виступу за підсумками року підтвердив сміттєву кризу у Дніпрі. За словами міського голови на зростання кількості сміття вплинув "домашній режим" частини містян, зокрема ухилянтів від мобілізації.
Також за словами мера, місто гостро відчуває нестачу водіїв сміттєвозів. Крім того, мешканці Дніпра заборгували за вивезення побутових відходів близько 330 млн гривень, а чинний тариф, за оцінкою міської влади, не покриває реальної собівартості послуг.
Ще одним фактором впливу Філатов назвав велику кількість переселенців у Дніпрі.
За його словами, усі ці фактори створили "ідеальний шторм" для сміттєвої кризи в місті.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Дніпрі жінка з російським паспортом намагалася отримати допомогу від держави.
Також "Коментарі" писали про те, що буде з ухилянтами в майбутньому. Військовий відверто висловив їм співчуття.