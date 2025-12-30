У Дніпрі сміттєва криза: мер Філатов звинуватив ухилянтів

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про існування проблеми з великою кількістю сміття у місті. За його словами на це вплинуло одразу кілька факторів, зокрема ухилянти та переселенці, яких у місті більша кількість, ніж офіційно зареєстровано.

Мер Дніпра Борис Філатов. Фото з відкритих джерел

Борис Філатов під час виступу за підсумками року підтвердив сміттєву кризу у Дніпрі. За словами міського голови на зростання кількості сміття вплинув "домашній режим" частини містян, зокрема ухилянтів від мобілізації.

"В нас ця проблема точно є — це велика кількість ухилянтів, які ховаються від ТЦК у себе вдома і замовляють кур’єрську доставку їжі або інших різних речей. І ми на власні очі бачимо що кількість сміття росте з геометричною прогресією. Все більше, більше і більше", — сказав Філатов.

Також за словами мера, місто гостро відчуває нестачу водіїв сміттєвозів. Крім того, мешканці Дніпра заборгували за вивезення побутових відходів близько 330 млн гривень, а чинний тариф, за оцінкою міської влади, не покриває реальної собівартості послуг.

Ще одним фактором впливу Філатов назвав велику кількість переселенців у Дніпрі.

"У Дніпра, як у великого міста, ресурси не безкінечні, а уявіть, що у нас додалось зареєстрованих 200 тисяч переселенців, це тільки переселенців. А ми рахуємо, що їх може бути і 300 тисяч. Люди не сплачують за сміття", — пояснив Філатов.

За його словами, усі ці фактори створили "ідеальний шторм" для сміттєвої кризи в місті.

