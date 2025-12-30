В Днепре мусорный кризис: мэр Филатов обвинил уклонистов

Рубрики
Мэр Днепра Борис Филатов заявил о существовании проблемы с большим количеством мусора в городе. По его словам, на это повлияло сразу несколько факторов, в том числе уклонисты и переселенцы, которых в городе больше, чем официально зарегистрировано.
Мэр Днепра Борис Филатов. Фото из открытых источников
Борис Филатов во время выступления по итогам года подтвердил мусорный кризис в Днепре. По словам городского головы на рост количества мусора повлиял "домашний режим" части горожан, в том числе уклонистов от мобилизации.
Также по словам мэра, город остро ощущает нехватку водителей мусоровозов. Кроме того, жители Днепра задолжали за вывоз бытовых отходов около 330 млн. гривен, а действующий тариф, по оценке городских властей, не покрывает реальной себестоимости услуг.
Еще одним фактором влияния Филатов назвал большое количество переселенцев в Днепре.
По его словам, все эти факторы создали "идеальный шторм" для мусорного кризиса в городе.
