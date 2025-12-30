В Днепре мусорный кризис: мэр Филатов обвинил уклонистов

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о существовании проблемы с большим количеством мусора в городе. По его словам, на это повлияло сразу несколько факторов, в том числе уклонисты и переселенцы, которых в городе больше, чем официально зарегистрировано.

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото из открытых источников

Борис Филатов во время выступления по итогам года подтвердил мусорный кризис в Днепре. По словам городского головы на рост количества мусора повлиял "домашний режим" части горожан, в том числе уклонистов от мобилизации.

"У нас эта проблема точно есть — это большое количество уклонистов, которые прячутся от ТЦК у себя дома и заказывают курьерскую доставку пищи или других разных вещей. И мы собственными глазами видим, что количество мусора растет с геометрической прогрессией. Все больше, больше и больше", — сказал Филатов.

Также по словам мэра, город остро ощущает нехватку водителей мусоровозов. Кроме того, жители Днепра задолжали за вывоз бытовых отходов около 330 млн. гривен, а действующий тариф, по оценке городских властей, не покрывает реальной себестоимости услуг.

Еще одним фактором влияния Филатов назвал большое количество переселенцев в Днепре.

"У Днепра, как у большого города, ресурсы не бесконечны, а представьте, что у нас добавилось зарегистрированных 200 тысяч переселенцев, это только переселенцев. А мы считаем, что их может быть и 300 тысяч. Люди не платят за мусор", — объяснил Филатов.

По его словам, все эти факторы создали "идеальный шторм" для мусорного кризиса в городе.

