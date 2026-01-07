Вечером 6 января Днепр подвергся очередной шахидной атаке окупантов. В результате удара повреждены 15 многоэтажек, выбиты сотни окон и полностью сгорели около 10 автомобилей. По заданию мэра Бориса Филатова в городе оперативно ликвидируют последствия вражеской атаки, отмечают в Днепровском городском совете.

Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе

"Днепр в очередной раз подвергся массированной атаке. Сейчас есть 4 основных пострадавших локации. Все они находятся в Шевченковском районе. Из-за вражеской атаки пострадали 7 человек. Среди них есть и дети. Кроме жилых домов, пострадали также профтехучилище, детские сады и лицей. На местах уже работает полиция, ГСЧС и коммунальщики. Горожане получают необходимую помощь. У пострадавших домов работают палатки патрульной полиции, чтобы горожане могли подать заявки о поврежденном имуществе. Также есть штабы ликвидации последствий от Днепровского городского совета. Город никого не оставит один на один с бедой", — отметил заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев.

В результате вражеского обстрела по Днепру повреждены 1 школа, 2 детских сада, 1 музыкальная школа, 1 профессионально-техническое учреждение и его общежитие. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 7 января российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Днепру. По предварительным данным, противник применил не менее 30 ударных дронов типа Shahed. Город находился под непрерывной атакой около часа.