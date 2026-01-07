logo

BTC/USD

91207

ETH/USD

3156.08

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе
commentss НОВОСТИ Все новости

Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе

Удары по Днепру: россияне били шахедами по домам и учебным заведениям

7 января 2026, 10:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вечером 6 января Днепр подвергся очередной шахидной атаке окупантов. В результате удара повреждены 15 многоэтажек, выбиты сотни окон и полностью сгорели около 10 автомобилей. По заданию мэра Бориса Филатова в городе оперативно ликвидируют последствия вражеской атаки, отмечают в Днепровском городском совете.

Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе

Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе

"Днепр в очередной раз подвергся массированной атаке. Сейчас есть 4 основных пострадавших локации. Все они находятся в Шевченковском районе. Из-за вражеской атаки пострадали 7 человек. Среди них есть и дети. Кроме жилых домов, пострадали также профтехучилище, детские сады и лицей. На местах уже работает полиция, ГСЧС и коммунальщики. Горожане получают необходимую помощь. У пострадавших домов работают палатки патрульной полиции, чтобы горожане могли подать заявки о поврежденном имуществе. Также есть штабы ликвидации последствий от Днепровского городского совета. Город никого не оставит один на один с бедой", — отметил заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев.

В результате вражеского обстрела по Днепру повреждены 1 школа, 2 детских сада, 1 музыкальная школа, 1 профессионально-техническое учреждение и его общежитие. К счастью, никто не пострадал.

                                                                                                          

Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2
Массированный удар по Днепру: что сейчас делается в городе - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 7 января российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Днепру. По предварительным данным, противник применил не менее 30 ударных дронов типа Shahed. Город находился под непрерывной атакой около часа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости