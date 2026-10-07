Масована нічна атака на Дніпро: ворог вдарив балістикою та «Калібрами»

Російські війська здійснили масштабну нічну повітряну атаку на Україну, застосувавши десятки одиниць ракетного озброєння різних типів. Основним епіцентром удару стала Дніпропетровщина, де в обласному центрі в проміжку між 3:00 та 4:00 годинами ранку гриміли сильні вибухи.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За попередніми підрахунками OSINT-дослідників та даними моніторингових радарів каналу AIRmonitor, загалом ворог випустив по країні 26 балістичних і гіперзвукових ракет, а також 36 крилатих ракет Х-101 та 8 одиниць морських "Калібрів". Безпосередньо на Дніпропетровську область було спрямовано чотири "Калібри" (всі вони були успішно ліквідовані силами ППО) та п'ять балістичних ракет KN-23 чи "Іскандер-М", одну з яких вдалося перехопити.

У розпал обстрілу ситуацію прокоментував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, закликавши містян не ігнорувати небезпеку.

"Ворог завдав удару по промисловому підприємству у Дніпрі, — заявив очільник ОВА під час повітряної тривоги, окресливши перші наслідки прильотів. — Інформацію про постраждалих уточнюємо. Загроза триває. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях".

Згодом, після стабілізації ситуації, голова ДніпрОВА оприлюднив оновлені дані щодо масштабів руйнувань у місті. За словами Олександра Ганжі, внаслідок ворожого нальоту у Дніпрі, окрім території промислового об'єкта, значних пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, а також будівля місцевого спортивного клубу.

Наразі на місцях влучань та падіння уламків продовжують працювати екстрені служби й профільні фахівці, які документують наслідки чергового терористичного акту РФ та з'ясовують інформацію про поранених.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія вранці 7 жовтня завдала масованого удару по Полтавській області, одночасно застосовуючи ударні безпілотники та крилаті ракети. У регіоні пролунала серія вибухів, зокрема в районі Кременчука. Про атаку повідомили Полтавська обласна військова адміністрація та Повітряні сили ЗСУ.