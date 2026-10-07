Массированная ночная атака на Днепр: враг ударил баллистикой и «Калибрами»

Российские войска совершили масштабную ночную воздушную атаку на Украину, применив десятки единиц ракетного вооружения разных типов. Основным эпицентром удара стала Днепропетровщина, где в областном центре в промежутке между 3:00 и 4:00 утра гремели сильные взрывы.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По предварительным подсчетам OSINT-исследователей и данным мониторинговых радаров канала AIRmonitor, враг выпустил по стране 26 баллистических и гиперзвуковых ракет, а также 36 крылатых ракет Х-101 и 8 единиц морских "Калибров". Непосредственно в Днепропетровскую область были направлены четыре "Калибра" (все они были успешно ликвидированы силами ПВО) и пять баллистических ракет KN-23 или "Искандер-М", одну из которых удалось перехватить.

В разгар обстрела ситуацию прокомментировал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, призвав горожан не игнорировать опасность.

"Враг нанес удар по промышленному предприятию в Днепре, — заявил глава ОВА во время воздушной тревоги, наметив первые последствия прилетов. — Информацию о пострадавших уточняем. Угроза продолжается. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах".

Впоследствии, после стабилизации ситуации, глава ДнепрОВА обнародовал обновленные данные по масштабам разрушений в городе. По словам Александра Ганжи, в результате вражеского налета в Днепре, кроме территории промышленного объекта, значительные повреждения получили многоквартирные жилые дома, а также здание местного спортивного клуба.

Сейчас на местах попадания и падения обломков продолжают работать экстренные службы и профильные специалисты, документирующие последствия очередного террористического акта РФ и выясняющие информацию о раненых.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия утром 7 октября нанесла массированный удар по Полтавской области, одновременно применяя ударные беспилотники и крылатые ракеты. В регионе прогремела серия взрывов, в том числе в районе Кременчуга. Об атаке сообщили Полтавская областная военная администрация и Воздушные силы ВСУ.