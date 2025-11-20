Сьогодні з 14:30 у Дніпрі пролунала повітряна тривога у зв’язку із загрозою ударних БПЛА. Місто було атаковане десятками "шахедів" з декількох напрямків. Під загрозою були обидва береги. Безпілотники заходили хвилями, усього таких хвиль було три.

Масована атака «Шахедів» на Дніпро: що відомо

Протягом майже чотирьох годин у місті лунали потужні вибухи, безпілотники летіли низько і йшли на удар.

Т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що вся область знаходиться під масованою атакою БПЛА.

"Дніпропетровщина під атакою безпілотників. Гучно. Наслідки з'ясовуємо. Перебувайте у безпечному місці", – повідомив очільник області.

Владислав Гайваненко о 18:30: "Гучно було у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки побиті вікна в двох багатоповерхівках".

Інформація оновлюється.