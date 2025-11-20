Сегодня с 14:30 в Днепре раздалась воздушная тревога в связи с угрозой ударных БПЛА. Город был атакован десятками "шахедов" с нескольких направлений. Под угрозой оказались оба берега. Беспилотники заходили волнами, всего таких волн было три.

Массированная атака «Шахедов» на Днепр: что известно

В течение почти четырех часов в городе раздавались мощные взрывы, беспилотники летели низко и шли на удар.

И.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что вся область находится под массированной атакой БПЛА.

"Днепропетровщина под атакой беспилотников. Громко. Последствия выясняем. Находитесь в безопасном месте", – сообщил глава области.

Владислав Гайваненко в 18:30: "Громко было в Днепре. В результате вражеской атаки побиты окна в двух многоэтажках".

Информация обновляется.