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Масована атака на Дніпро: місто здригається від вибухів

Удар по всіх районах: очільник ДніпрОВА підтвердив атаку на обласний центр та пожежу

1 вересня 2026, 17:21
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська здійснили масовану атаку реактивними безпілотниками на Дніпро, внаслідок чого в місті спалахнула пожежа. Місцеві мешканці повідомляють про гучні вибухи та роботу протиповітряної оборони практично в усіх районах обласного центру.

Масована атака на Дніпро: місто здригається від вибухів

Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото

У Дніпрі зафіксовано масштабну повітряну атаку із застосуванням сучасних швидкісних засобів ураження. Російська армія спрямувала на місто хвилі реактивних ударних дронів, які спричинили серію потужних вибухів. Ситуація залишається напруженою, оскільки бойова робота підрозділів протиповітряної оборони триває на багатьох локаціях міста одночасно.

Звуки вибухів та відлуння повітряного бою чути у більшості житлових масивів. Офіційну інформацію про наслідки ворожого нальоту оперативно оприлюднило керівництво Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Ворог атакував Дніпро, — офіційно підтвердив начальник ДніпрОВА Олександр Ганжа, закликаючи мешканців залишатися в укриттях. — Сталося займання".

Наразі на місцях подій уже розгортають роботу екстрені служби та рятувальні загони ДСНС, які намагаються локалізувати та ліквідувати виниклу пожежу. Через те, що повітряна загроза та атака ворога ще відбиваються силами захисників неба, збір точних даних про наслідки та руйнування продовжується.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється", — додав керівник ОВА, окреслюючи поточний стан ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Місцева влада наполегливо просить громадян не публікувати фото та відеоматеріали з місць прильотів або роботи протиповітряної оборони, щоб не допомагати ворогу коригувати вогонь у реальному часі.

Інформація оновлюється.



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