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Массированная атака на Днепр: город содрогается от взрывов

Удар по всем районам: глава ДнепрОВА подтвердил атаку на областной центр и пожар

1 сентября 2026, 17:21
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска совершили массированную атаку реактивными беспилотниками на Днепр, в результате чего в городе вспыхнул пожар. Местные жители сообщают о громких взрывах и работе противовоздушной обороны практически во всех районах областного центра.

Массированная атака на Днепр: город содрогается от взрывов

Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото

В Днепре зафиксирована масштабная воздушная атака с применением современных скоростных средств поражения. Российская армия направила на город волны реактивных ударных дронов, повлекших за собой серию мощных взрывов. Ситуация остается напряженной, поскольку боевая работа подразделений противовоздушной обороны продолжается во многих локациях города одновременно.

Звуки взрывов и эхо воздушного боя слышны в большинстве жилых массивов. Официальную информацию о последствиях вражеского налета оперативно обнародовало руководство Днепропетровской областной военной администрации.

"Враг атаковал Днепр, — официально подтвердил начальник ДнепрОВА Александр Ганжа, призывая жителей оставаться в укрытиях. — Произошло возгорание".

В настоящее время на местах событий уже разворачивают работу экстренные службы и спасательные отряды ГСЧС, которые пытаются локализовать и ликвидировать возникший пожар. Поскольку воздушная угроза и атака врага еще отражаются силами защитников неба, сбор точных данных о последствиях и разрушениях продолжается.

"Информация о пострадавших уточняется", — добавил руководитель ОВА, очерчивая текущее состояние ликвидации последствий вражеского обстрела.

Местные власти настойчиво просят граждан не публиковать фото и видеоматериалы с мест прилетов или работы противовоздушной обороны, чтобы не помогать врагу корректировать огонь в реальном времени.

Информация обновляется.



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