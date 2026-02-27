Народний депутат України Роман Каптєлов повідомив про зухвалий інцидент, що стався з ним увечері 27 лютого у Дніпрі. За словами політика, його автомобіль заблокували невідомі особи зі зброєю.

«Люди в балаклавах погрожували зброєю»: нардеп заявив про напад у центрі Дніпра

"Місто Дніпро. Сьогодні о 19:30 на проспекті Яворницького мене було зупинено. До мене під’їхав автобус, з якого вибігли люди в балаклавах", — написав нардеп у своєму зверненні.

Каптєлов підкреслив, що невідомі відмовилися належним чином представитися чи надати документи. Лише один із присутніх назвався співробітником поліції на вимогу депутата, проте інші особи в масках ігнорували правила ідентифікації. Ситуація загострилася через прямі погрози застосування сили.

"Один із них тримав руку за спиною на рукоятці пістолета та погрожував його застосуванням, а також фізичною розправою", — повідомив Роман Каптєлов.

Депутат наголосив, що такі випадки у місті набули системного характеру і закликав до негайного розслідування. Він зазначив, що не знає імен нападників, проте зафіксував номерний знак їхнього автомобіля.

"Публічно звертаюся як народний депутат України з вимогою невідкладно розібратися в цій ситуації. Сил терпіти це більше немає. Щодня відбувається одне й те саме: люди в балаклавах, без документів і без представлення, зі зброєю — залякують та принижують громадян".

Наразі очікується офіційна реакція правоохоронних органів Дніпра щодо правомірності дій осіб, згаданих у зверненні народного обранця.

