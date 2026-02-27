Народный депутат Украины Роман Каптелов сообщил о дерзком инциденте, который произошел с ним вечером 27 февраля в Днепре. По словам политика, его автомобиль заблокировали неизвестные с оружием.

«Люди в балаклавах угрожали оружием»: нардеп заявил о нападении в центре Днепра

"Город Днепр. Сегодня в 19:30 на проспекте Яворницкого меня остановили. Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах", – написал нардеп в своем обращении.

Каптелов подчеркнул, что неизвестные отказались должным образом представиться или предоставить документы. Лишь один из присутствующих представился сотрудником полиции по требованию депутата, однако другие лица в масках игнорировали правила идентификации. Ситуация обострилась из-за прямых угроз применения силы.

"Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой", — сообщил Роман Каптелов.

Депутат подчеркнул, что такие случаи в городе приобрели системный характер и призвал к немедленному расследованию. Он отметил, что не знает имен нападающих, но зафиксировал номерной знак их автомобиля.

"Публично обращаюсь как народный депутат Украины с требованием безотлагательно разобраться в этой ситуации. Сил терпеть больше нет. Каждый день происходит одно и то же: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием — запугивают и унижают граждан".

Ожидается официальная реакция правоохранительных органов Днепра относительно правомерности действий лиц, упомянутых в обращении народного избранника.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) выступил начальник Днепропетровского областного ТЦК и СП Алексей Дубовик. Во время отчета народный депутат Алексей Гончаренко поставил чиновнику острые вопросы использования балаклав работниками ТЦК и изъятия мобильных телефонов у военнообязанных.