Суд у Дніпрі визнав винним місцевого жителя, який співпрацював із російськими спецслужбами та передавав ворогу секретну інформацію про позиції українських військових. За даними прокуратури, чоловік передавав окупантам відомості про розташування літаків, блокпостів, місця дислокації підрозділів і кількість особового складу Збройних Сил України.

Викрито зрадника у Дніпрі

Встановлено, що зловмисник добровільно погодився на співпрацю з представником Головного управління Генштабу зс рф (ГРУ). Через один із месенджерів він надсилав ворогу скріншоти з Google Maps із позначеннями військових об’єктів, у тому числі місць базування авіації.







Крім шпигунської діяльності, чоловік відкрито виправдовував агресію росії, у розмовах із куратором висловлював жаль, що "Дніпро не звільнили", а також поширював антиукраїнські публікації у соцмережах.

Правоохоронці затримали його наприкінці березня 2023 року, після чого він поставав перед судом за звинуваченням у державній зраді, несанкціонованому розповсюдженні інформації про розташування ЗСУ та виправдовуванні збройної агресії рф (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2, ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Попри зібрані докази, підсудний свою провину не визнав.

Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою.

Розслідування у справі проводили слідчі СБУ у Дніпропетровській області, а публічне обвинувачення підтримував заступник керівника обласної прокуратури.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що а мериканське видання Time опублікувало матеріал про те, як президент України Володимир Зеленський зумів вибудувати партнерські відносини з президентом США Дональдом Трампом, який тепер сприймає його не як прохача, а як рівного союзника.