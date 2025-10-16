logo

15 лет по Google Maps

В Днепре осудили предателя, который передавал россии данные о военных самолетах ВСУ - 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества

16 октября 2025, 21:43
Суд в Днепре признал виновным местного жителя, который сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал врагу секретную информацию о позициях украинских военных. По данным прокуратуры, мужчина передавал оккупантам сведения о расположении самолетов, блокпостов, местах дислокации подразделений и количестве личного состава Вооруженных Сил Украины.

Разоблачено предателя в Днепре

Установлено, что злоумышленник добровольно согласился на сотрудничество с представителем Главного управления Генштаба с РФ (ГРУ). Через один из мессенджеров он посылал врагу скриншоты с Google Maps с обозначениями военных объектов, в том числе мест базирования авиации.


Кроме шпионской деятельности мужчина открыто оправдывал агрессию россии, в разговорах с куратором выражал сожаление, что "Днепр не уволили", а также распространял антиукраинские публикации в соцсетях.

Правоохранители задержали его в конце марта 2023 года, после чего он представал перед судом по обвинению в государственной измене, несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ и оправдывании вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2, 3).

Несмотря на собранные улики, подсудимый свою вину не признал.

Приговором суда он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. До вступления приговора в законную силу мужчина будет оставаться под стражей.

Расследование по делу проводили следователи СБУ в Днепропетровской области, а публичное обвинение поддерживал заместитель руководителя областной прокуратуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а мериканское издание Time опубликовало материал о том, как президент Украины Владимир Зеленский сумел выстроить партнерские отношения с президентом США Дональдом Трампом, который теперь воспринимает его не как просителя, а как равного союзника.



Источник: https://t.me/dnipr_gp_gov_ua/6235
