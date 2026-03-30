Куда идут деньги за парковку в Днепре: почему такая стоимость и на что тратят штрафы

Днепровский городской совет в ответ на запрос портала "Комментарии" разъяснил особенности финансовых потоков от парковки в городе. Как выяснилось, непосредственная оплата, которую водители вносят через терминалы или приложения, не попадает напрямую в городскую казну.

Парковки Днепра. Фото: коллаж портала "Комментарии"

В мэрии отмечают: "Плата за пользование площадками для платной парковки являются доходами хозяйствующих субъектов, организующих и осуществляющих эту деятельность". Именно эти частные операторы за свой счет удерживают, обустраивают и ремонтируют парковочные зоны. Установленный тариф является результатом их хозяйственной деятельности и направляется на покрытие расходов (окупаемость расходов, связанных с содержанием и оборудованием).

В то же время бюджет громады пополняется за счет специального сбора за парковочные места, который операторы обязаны платить согласно Налоговому кодексу и решениям горсовета.

Статистика поступлений:

Согласно официальным данным, динамика финансовых поступлений в общий фонд бюджета Днепра выглядит следующим образом:

За 2024 год сумма парковочного сбора составила 44 999,9 тыс. грн.

За 2025 год этот показатель вырос до 50409,2 тыс. грн.

Дополнительно за 2025 год город получил 46 978,8 тыс. грн. в виде административных штрафов и санкций, связанных с нарушением правил парковки.

Важно, что эти средства не имеют целевого толка. Как подчеркнули в горсовете, они поступают в общий фонд бюджета и распределяются по решению городского совета на общие нужды громады.

Напомним, стоимость услуг для жителей устанавливается исполкомом на основании экономически обоснованных расчетов и постановлений Кабинета Министров Украины. Балансодержатели площадок могут обеспечивать их работу как сами по себе, так и привлекать сторонних операторов.

Кто управляет парковками в Днепре и выделяли ли на это миллионы: разъяснение мэрии

Система платной парковки в Днепре сегодня разделена между частным оператором и коммунальным предприятием. По результатам серии конкурсов, проведенных в течение 2024–2025 годов, право на эксплуатацию большинства площадок завоевало ООО "ПАРКТ СЕРВИС ГРУППЕ". В настоящее время в рамках заключенных договоров эта компания обслуживает 5 459 машино-мест.

Параллельно с частником часть парковочных зон администрирует город. Согласно решению исполкома, оператором определен КП "Транспортная инфраструктура города" ДГС. Общий фонд мест, закрепленных за коммунальщиками, составляет 1662 единицы, однако фактически услуги на платной основе сейчас предоставляются на 972 обустроенных площадках.

Отдельно в городском совете прокомментировали вопросы бюджетных расходов. В мэрии подчеркивают, что любое финансирование коммунального предприятия происходит исключительно на основе целевых решений совета и строго контролируется Бюджетным кодексом.

"В феврале 2026 года никаких решений по выделению средств, в том числе упоминавшихся в запросах 3 млн грн, не принималось", — официально заявляют в горсовете, опровергая информацию о новых расходах на поддержку парковочной инфраструктуры в этот период.