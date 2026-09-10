Кровавый удар по центру Павлограда: враг попал в ТРЦ, есть погибшие и много раненых (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска нанесли циничный удар по торгово-развлекательному центру в самом центре Павлограда, в результате чего погибли два человека, а еще по меньшей мере 18 получили ранения. Вражеская атака произошла посреди дня, когда в ТРЦ и на близлежащих улицах находились многие мирные жители.

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О трагедии, которая произошла во время совещания в Днепре, оперативно сообщил глава Министерства внутренних дел Иван Выговский.

"Около часа назад россияне ударили по ТРЦ в центре Павлограда", — констатировал руководитель ведомства, отметив коварство выбравшего время врага "посреди дня, когда на улицах было много людей".

В настоящее время на месте прилета развернуты экстренные службы.

"Уже есть информация о двух погибших людях, — с грустью отметил министр и выразил соболезнования семьям жертв, — по меньшей мере 18 человек пострадали. Спасатели и полицейские работают на месте происшествия".

Удар нанес серьезные разрушения и возгорание коммерческих объектов вокруг эпицентра взрыва. Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил, что ситуация в зоне попадания остается сложной из-за значительного возгорания.

"В результате удара горят автомобили, торговые павильоны и магазин", — проинформировал руководитель области.

Кроме ликвидации масштабного пожара спасательные работы осложняются постоянной опасностью с воздуха. Руководство региона призывает жителей быть максимально осторожными, поскольку "в городе продолжается угроза реактивных БПЛА".

Обновлено: Александр Ганжа в 18:05: "В Павлограде уже трое погибших и 34 раненых. Все раненые под наблюдением врачей".

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