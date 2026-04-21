Криваве затримання на Дніпропетровщині: п’ятеро поліцейських поранені

Ранковий виклик у селі Миколаївка Синельниківського району 21 квітня завершився масштабною надзвичайною подією та госпіталізацією п’ятьох працівників поліції. Місцевий житель, перебуваючи у стані сильного сп'яніння, вчинив збройний опір та намагався спричинити техногенну катастрофу.

Поранені поліцейські. Фото: Поліція Дніпропетровщини

Інцидент розпочався близько 06:30 після анонімного повідомлення про неадекватну поведінку 33-річного чоловіка, який хизувався двома гранатами. Під час перемовин ситуація критично загострилася.

"Він повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках", — зазначають у пресслужбі обласної поліції.

Коли правоохоронці розпочали операцію із затримання, щоб врятувати село від можливого вибуху газу, зловмисник застосував боєприпаси. Він пожбурив у бік оперативників дві гранати: одна з них не здетонувала, проте інша вибухнула безпосередньо біля поліцейських.

Попри отримані травми, бійці групи реагування та місцевого відділення поліції змогли довести справу до кінця.

"Унаслідок вибуху поранено п’ятьох поліцейських. Усі вони отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості... Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження", — йдеться у звіті відомства.

Наразі всі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. На місці злочину працюють вибухотехніки та слідчі, які вилучили уламки боєприпасів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, затриманому загрожує тривалий термін ув'язнення.

