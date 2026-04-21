Кровавое задержание на Днепропетровщине: пятеро полицейских ранены

Утренний вызов в селе Николаевка Синельниковского района 21 апреля завершился масштабным чрезвычайным событием и госпитализацией пяти сотрудников полиции. Местный житель, находясь в состоянии сильного опьянения, оказал вооруженное сопротивление и пытался повлечь за собой техногенную катастрофу.

Раненые полицейские. Фото: Полиция Днепропетровщины

Инцидент начался около 06:30 после анонимного сообщения о неадекватном поведении 33-летнего мужчины, который щеголял двумя гранатами. В ходе переговоров ситуация критически обострилась.

"Он сообщил, что открыл подачу газа в помещении, чем создал реальную угрозу взрыву и жизни людей в соседних домах", — отмечают в пресс-службе областной полиции.

Когда правоохранители приступили к операции по задержанию, чтобы спасти село от возможного взрыва газа, злоумышленник применил боеприпасы. Он швырнул в сторону оперативников две гранаты: одна из них не сдетонировала, однако другая взорвалась прямо у полицейских.

Несмотря на травмы, бойцы группы реагирования и местного отделения полиции смогли довести дело до конца.

"В результате взрыва ранены пять полицейских. Все они получили осколочные ранения разной степени тяжести... Несмотря на ранения, полицейские задержали местного жителя 1991 года", — говорится в отчете ведомства.

В настоящее время все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. На месте преступления работают взрывотехники и следователи, изъявшие обломки боеприпасов. Решается вопрос об открытии уголовного производства, задержанному грозит длительный срок заключения.

