Кривава ніч на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська здійснили чергову жорстоку атаку на Дніпропетровську область, використовуючи артилерійське озброєння та безпілотники. Ворог понад 20 разів бив по населених пунктах регіону, зосередивши вогонь на цивільній інфраструктурі та автозаправних станціях. Внаслідок цих ударів є жертви та руйнування у трьох районах області.

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Про трагічні наслідки ворожого нальоту офіційно повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

"Ми маємо офіційні дані про загибель однієї людини, ще троє мирних мешканців отримали поранення різного ступеня важкості", — зазначили у відомстві.

Під сильним ударом опинилися обласний центр, а також Петриківська та Слобожанська громади. Саме тут загарбники понівечили автомобілі та заправні комплекси. Ворожий обстріл забрав життя 43-річної жінки. Крім того, осколкові поранення отримала 35-річна вагітна українка, яку медики госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Ще дві постраждалі жінки віком 49 та 71 років після огляду лікарями були відпущені додому і перебувають на амбулаторному лікуванні.

Окремим пріоритетом для терористичних атак РФ цієї ночі став паливний сектор регіону. Окупанти цілеспрямовано намагалися знищити логістичні об'єкти.

"Упродовж ночі противник атакував одразу п'ять заправних станцій в області. Всюди серйозно пошкоджено обладнання, на місцях влучань спалахнули пожежі", — повідомили в ОВА.

Окрім цього, важких руйнувань зазнав Синельниківський район, де під ворожий вогонь потрапили Васильківська, Шахтарська, Українська, Петропавлівська та Миколаївська громади. Там зафіксовані пошкодження місцевих підприємств, адмінбудівлі, крамниць, АЗС, Будинку культури, місцевої гімназії та меморіального комплексу. Постійні обстріли також не припинялися на Нікопольщині, де під вогнем знову перебували сам Нікополь та Покровська громада. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічної навали.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що виснаження ППО та удари по інфраструктурі в спеку: Росія може розпочати кількаденний масований обстріл.