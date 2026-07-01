Кровавая ночь на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска совершили очередную жестокую атаку на Днепропетровскую область, используя артиллерийское вооружение и беспилотники. Враг более 20 раз бил по населенным пунктам региона, сосредоточив огонь на гражданской инфраструктуре и автозаправочных станциях. В результате этих ударов есть жертвы и разрушения в трех районах области.

Иллюстративное фото

О трагических последствиях вражеского налета официально сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

"У нас есть официальные данные о гибели одного человека, еще трое мирных жителей получили ранения разной степени тяжести", — отметили в ведомстве.

Под сильным ударом оказались областной центр, а также Петриковская и Слобожанская громады. Именно здесь захватчики изуродовали автомобили и заправочные комплексы. Вражеский обстрел унес жизни 43-летней женщины. Кроме того, осколочные ранения получила 35-летняя беременная украинка, которую медики госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Еще две пострадавшие женщины 49 и 71 года после осмотра врачами были отпущены домой и находятся на амбулаторном лечении.

Отдельным приоритетом для террористических атак РФ в эту ночь стал топливный сектор региона. оккупанты целенаправленно пытались уничтожить логистические объекты.

"В течение ночи противник атаковал сразу пять заправочных станций в области. Везде серьезно повреждено оборудование, на местах попаданий вспыхнули пожары", — сообщили в ОВА.

Кроме этого, тяжелые разрушения понес Синельниковский район, где под вражеский огонь попали Васильковская, Шахтерская, Украинская, Петропавловская и Николаевская громады. Там зафиксированы повреждения местных предприятий, админздания, магазинов, АЗС, Дома культуры, местной гимназии и мемориального комплекса. Постоянные обстрелы также не прекращались на Никопольщине, где под огнем снова находились Никополь и Покровская громада. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ночного нашествия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что истощение ПВО и удары по инфраструктуре в жару: Россия может начать массовый обстрел.