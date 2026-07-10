Конфлікт у міськраді: за фактом травмування мера на Дніпропетровщині відкрили кримінальну справу

У будівлі виконавчого комітету в Кам’янському районі стався гучний інцидент — там побили міського голову. Як стверджують місцеві медіаплатформи, постраждалим є керівник міста Вільногірськ Володимир Василенко. На зухвалий напад у стінах державної установи вже відреагували правоохоронні органи.

Вільногірська міська рада

Фото: міський голова Вільногірська Володимир Василенко

За інформацією правоохоронців, подія трапилася безпосередньо під час суперечки, яка виникла в приміщенні виконкому.

"Попередньо встановлено, — зазначають у поліції, — що під час конфлікту посадовець отримав тілесні ушкодження".

Через травмування представника влади слідчі невідкладно розпочали офіційне розслідування. Справу кваліфікували за статтею, що захищає посадових осіб від насильства під час виконання ними робочих обов'язків.

"За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, — повідомили у відомстві, — за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України".

Ця стаття передбачає відповідальність за умисне нанесення побоїв або ушкоджень службовцю через його професійну діяльність. Наразі на місці події продовжують працювати детективи.

"Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, — наголошують у пресслужбі поліції, — проводяться необхідні слідчі дії".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Львівський суд ухвалив рішення взяти під варту на два місяці 23-річного Олега Гаврилова. Його звинувачують у побитті працівника поліції під час суперечки з представниками Територіального центру комплектування (ТЦК). Підозрюваний виявився військовослужбовцем, який з лютого цього року самовільно залишив свою частину (СЗЧ).