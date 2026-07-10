Конфликт в горсовете: по факту травмирования мэра в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В здании исполнительного комитета в Каменском районе произошел громкий инцидент — там избили мэра. Как утверждают местные медиаплатформы, пострадал руководитель города Вольногорск Владимир Василенко. На дерзкое нападение в стенах государственного учреждения уже отреагировали правоохранительные органы.
Вольногорский городской совет
Фото: городской голова Вольногорская Владимир Василенко
По информации правоохранителей, событие произошло непосредственно во время спора, возникшего в помещении исполкома.
Из-за травм представителя власти следователи безотлагательно начали официальное расследование. Дело квалифицировали по статье, защищающей должностных лиц от насилия при исполнении ими рабочих обязанностей.
Эта статья предусматривает ответственность за умышленное нанесение побоев или повреждений служащему из-за его профессиональной деятельности. На месте происшествия продолжают работать детективы.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что Львовский суд принял решение взять под стражу на два месяца 23-летнего Олега Гаврилова. Его обвиняют в избиении сотрудника полиции во время спора с представителями Территориального центра комплектования (ТЦК). Подозреваемый оказался военнослужащим, с февраля этого года самовольно покинувшим свою часть (СЗЧ).