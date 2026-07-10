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Конфликт в горсовете: по факту травмирования мэра в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело

Нападение в мэрии: в Каменском районе избили городского голову прямо в здании исполкома

10 июля 2026, 16:44
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Недилько Ксения

В здании исполнительного комитета в Каменском районе произошел громкий инцидент — там избили мэра. Как утверждают местные медиаплатформы, пострадал руководитель города Вольногорск Владимир Василенко. На дерзкое нападение в стенах государственного учреждения уже отреагировали правоохранительные органы.

Конфликт в горсовете: по факту травмирования мэра в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело

Вольногорский городской совет

Конфликт в горсовете: по факту травмирования мэра в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело - фото 2

Фото: городской голова Вольногорская Владимир Василенко

По информации правоохранителей, событие произошло непосредственно во время спора, возникшего в помещении исполкома.

"Предварительно установлено, — отмечают в полиции, — что во время конфликта чиновник получил телесные повреждения".

Из-за травм представителя власти следователи безотлагательно начали официальное расследование. Дело квалифицировали по статье, защищающей должностных лиц от насилия при исполнении ими рабочих обязанностей.

"По указанному факту следователи открыли уголовное производство, — сообщили в ведомстве, — по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины".

Эта статья предусматривает ответственность за умышленное нанесение побоев или повреждений служащему из-за его профессиональной деятельности. На месте происшествия продолжают работать детективы.

"В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, — отмечают в пресс-службе полиции, — проводятся необходимые следственные действия".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что Львовский суд принял решение взять под стражу на два месяца 23-летнего Олега Гаврилова. Его обвиняют в избиении сотрудника полиции во время спора с представителями Территориального центра комплектования (ТЦК). Подозреваемый оказался военнослужащим, с февраля этого года самовольно покинувшим свою часть (СЗЧ).



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