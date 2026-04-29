Кадры массированного налета: в сеть слили видео полета «шахеда», атаковавшего заправку в Днепре

Российские медиаресурсы начали активно распространять видеозапись, сделанную камерой вражеского ударного беспилотника во время пролета над украинским городом Днепр. Опубликованные кадры показывают высокую детализацию и полный охват городской застройки.

Скриншот из видео Минобороны РФ

На обнародованном ролике четко зафиксировано, как оборудованный видеокамерой управляемый дрон пролетает через весь населенный пункт. В кадр полностью попала центральная часть города, после чего аппарат вылетел за его пределы. Как утверждают источники, благодаря использованию технологий искусственного интеллекта беспилотный аппарат способен автоматически распознавать все объекты на своем пути.

Финальным кадром опубликованного видео является автозаправочная станция — именно она стала последней точкой на маршруте дрона и испытала непосредственный удар во время масштабной вражеской атаки Днепра, которая произошла 25 апреля.

Напомним, ранее "Комментарии" писали , что оккупационные войска все чаще используют технологию МЭШ для дистанционного контроля и сбора данных с помощью дронов "Шахед" и "Гербера". Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По словам эксперта, вражеские беспилотники способны обмениваться данными и ретранслировать сигнал друг на друга. Это позволяет россиянам обходить ограничение прямой видимости и управлять аппаратами на большом расстоянии.