«Ходите подальше от зданий»: в Днепре на Воскресенской огромная сосулька чуть не убила прохожих

В социальных сетях получает огласку видео с камер наблюдения в центре Днепра, на котором зафиксирован крайне опасный инцидент. На улице Воскресенской огромная сосулька чуть не упала на голову двум женщинам .

«Идите подальше от зданий»: в Днепре на Воскресенской огромная сосулька чуть не убила прохожих

На кадрах видно, что прохожий и остановились перед опасным участком за считанные секунды до того, как тяжелая глыба льда сорвалась с крыши и разбилась о тротуар. Лишь счастливое стечение обстоятельств позволило избежать трагических последствий.

Из-за резкого изменения погоды и потепления ситуация с нависшим льдом на крышах города становится критической. Авторы видео и очевидцы призывают горожан к максимальной внимательности: "Будьте осторожны и ходите подальше от зданий. Сейчас повсюду тает лед!".

Днепрянам советуют не игнорировать ограждающие ленты, не парковать автомобили вплотную к многоэтажкам и постоянно следить за состоянием крыш во время передвижения по городу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство юстиции Украины предоставило разъяснение о том, как действовать водителям, если их припаркованный автомобиль был поврежден в результате падения сосульки с крыши здания. Для успешного возмещения ущерба ведомство рекомендует придерживаться определенного алгоритма действий.

В то же время юристы предупреждают о важном нюансе: если автомобиль стоял в запрещенном месте или под предупреждающими об опасности знаками, "ответственность за повреждение может полагаться на владельца авто".