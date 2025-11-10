Філатов звернувся до Мадяра: що просить

Рубрики
Ткачова Марія
Міський голова Дніпра Борис Філатов оприлюднив у соцмережах переписку з командиром Сил безпілотних систем Робертом "Мадяром", у якій просив "помститися за Дніпро". У відповідь "Мадяр" написав: "Помстимося". Філатов підписав скріншот коротким коментарем: "Поговорили. Дуже стисло. Бо зайвих слів не потрібно. …Не словом, а ділом. Хай кожна сльоза віділлється кулею".
Філатов просить у Мадяра помститися за Дніпро
У своїй публікації Філатов пов’язав цей меседж із останньою хвилею обстрілів міста: напередодні Дніпро зазнав ракетно-дронового удару, через який були руйнування житлових будинків і жертви серед мирних мешканців. У матеріалі місцевого видання йдеться про постраждалих та масштаб пошкоджень, які фігурували в повідомленнях мера.
Публікація викликала інтерес у місцевих ЗМІ і в соцмережах — користувачі поширюють скріншот та обговорюють різкі формулювання посадовця. Утім офіційних заяв від військового командування щодо цієї конкретної переписки в публічних джерелах наразі не надано.