Филатов обратился к Мадяру: что просит

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Мэр Днепра Борис Филатов обнародовал в соцсетях переписку с командиром Сил беспилотных систем Робертом "Мадяром", в которой просил "отомстить за Днепр". В ответ "Мадьяр" написал: "Мстим". Филатов подписал скриншот кратким комментарием: "Поговорили. Очень сжато. Потому что лишних слов не нужно. …Не словом, а делом. Пусть каждая слеза отделится пулей".
Филатов просит у Мадяра отомстить за Днепр
В своей публикации Филатов связал этот месседж с последней волной обстрелов города: накануне Днепр потерпел ракетно-дроновый удар, из-за которого были разрушения жилых домов и жертвы среди мирных жителей. В материале местного издания говорится о пострадавших и масштабе повреждений, которые фигурировали в сообщениях мэра.
Публикация вызвала интерес в местных СМИ и в соцсетях – пользователи распространяют скриншот и обсуждают резкие формулировки чиновника. Впрочем, официальных заявлений от военного командования по этой конкретной переписке в публичных источниках пока не предоставлено.