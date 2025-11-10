logo

Филатов обратился к Мадяру: что просит
commentss НОВОСТИ Все новости

Филатов обратился к Мадяру: что просит

Мэр Днепра Борис Филатов после очередного обстрела города обратился к командиру Сил беспилотных систем Мадяра с просьбой «отомстить за Днепр»

10 ноября 2025, 00:28
Автор:
Ткачова Марія

Мэр Днепра Борис Филатов обнародовал в соцсетях переписку с командиром Сил беспилотных систем Робертом "Мадяром", в которой просил "отомстить за Днепр". В ответ "Мадьяр" написал: "Мстим". Филатов подписал скриншот кратким комментарием: "Поговорили. Очень сжато. Потому что лишних слов не нужно. …Не словом, а делом. Пусть каждая слеза отделится пулей".

В своей публикации Филатов связал этот месседж с последней волной обстрелов города: накануне Днепр потерпел ракетно-дроновый удар, из-за которого были разрушения жилых домов и жертвы среди мирных жителей. В материале местного издания говорится о пострадавших и масштабе повреждений, которые фигурировали в сообщениях мэра.

 

Публикация вызвала интерес в местных СМИ и в соцсетях – пользователи распространяют скриншот и обсуждают резкие формулировки чиновника. Впрочем, официальных заявлений от военного командования по этой конкретной переписке в публичных источниках пока не предоставлено.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 6 ноября над Днепром и в области раздаются мощные взрывы — в городе работают силы противовоздушной обороны. По предварительной информации, российские войска нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровщине.

Местные жители сообщают о сильных звуках взрывов в нескольких районах Днепра, а также о работе ПВО. Воздушная тревога в области продолжается, жителей призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности. Из-за атаки осложнилось движение транспорта, в частности, задерживается поезд "Интерсити" сообщением Киев-Днепр. Пассажиры сообщают, что в вагонах выключили основное освещение, оставив только аварийное, а дверь закрыта из соображений безопасности. Выходить на улицу людям запрещено, ведь вблизи могут продолжаться работы ПВО или риск падения обломков.



Источник: https://t.me/borys_filatovv/2881
