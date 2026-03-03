Філатов закликав «кураторів» телеграм-каналів навести лад через дезінформацію про Дніпро

Міський голова Дніпра Борис Філатов виступив із різкою заявою щодо дезінформації, яка шириться українським сегментом соцмереж. Ряд популярних телеграм-каналів розповсюдив фейк про те, що Дніпро нібито стане основною мішенню російських військ під час майбутнього весняного наступу.

Борис Філатов, мер Дніпра

Як з’ясувалося, джерелом для маніпуляцій стала стаття у французькій газеті Le Monde, зміст якої докорінно спотворили. Мер уточнив, що насправді "опублікований газетою матеріал був есе про пошук ідентичності великого промислового міста — але ніяк не інтерв’ю з прямою мовою". Проте пропагандисти та деякі медіа використали це, щоб перекрутити слова іноземного автора.

Очільник міста не стримував емоцій, звертаючись до тих, хто мав би контролювати якість контенту в месенджерах, особливо в каналах із мільйонною аудиторією.

"Я звертаюся до тих "відповідальних товаришів", зокрема й у погонах, котрі вважають, що мають вплив на телеграм-канали... Наведіть лад. Бо поки це має такий вигляд, що... з цієї "лавочки" хтось лише просто заробляє", — наголосив Борис Філатов.

Мер підкреслив, що подібні "вкиди" мають реальні негативні наслідки для суспільства, провокуючи тривожні настрої серед городян.

"Після вибриків ваших посіпак у людей починається ледь не масова паніка. А це нікому не треба. Державі у першу чергу", — підсумував міський голова.

Філатов закликав мешканців довіряти лише офіційним джерелам і не піддаватися на маніпуляції, що базуються на вирваних із контексту фразах іноземних медіа.

