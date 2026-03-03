logo_ukra

Філатов закликав «кураторів» телеграм-каналів навести лад через дезінформацію про Дніпро

Перекручене есе Le Monde: мер Дніпра жорстко відповів на вкиди про загрозу для міста

3 березня 2026, 18:21
Автор:
Недилько Ксения

Міський голова Дніпра Борис Філатов виступив із різкою заявою щодо дезінформації, яка шириться українським сегментом соцмереж. Ряд популярних телеграм-каналів розповсюдив фейк про те, що Дніпро нібито стане основною мішенню російських військ під час майбутнього весняного наступу.

Філатов закликав «кураторів» телеграм-каналів навести лад через дезінформацію про Дніпро

Борис Філатов, мер Дніпра

Як з’ясувалося, джерелом для маніпуляцій стала стаття у французькій газеті Le Monde, зміст якої докорінно спотворили. Мер уточнив, що насправді "опублікований газетою матеріал був есе про пошук ідентичності великого промислового міста — але ніяк не інтерв’ю з прямою мовою". Проте пропагандисти та деякі медіа використали це, щоб перекрутити слова іноземного автора.

Очільник міста не стримував емоцій, звертаючись до тих, хто мав би контролювати якість контенту в месенджерах, особливо в каналах із мільйонною аудиторією.

"Я звертаюся до тих "відповідальних товаришів", зокрема й у погонах, котрі вважають, що мають вплив на телеграм-канали... Наведіть лад. Бо поки це має такий вигляд, що... з цієї "лавочки" хтось лише просто заробляє", — наголосив Борис Філатов.

Мер підкреслив, що подібні "вкиди" мають реальні негативні наслідки для суспільства, провокуючи тривожні настрої серед городян.

"Після вибриків ваших посіпак у людей починається ледь не масова паніка. А це нікому не треба. Державі у першу чергу", — підсумував міський голова.

Філатов закликав мешканців довіряти лише офіційним джерелам і не піддаватися на маніпуляції, що базуються на вирваних із контексту фразах іноземних медіа.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що захоплення міста Дніпро може стати наступною метою Росії у разі нового наступу. Про це повідомив мер міста Борис Філатов в інтерв’ю виданню Le Monde.

За його словами, Дніпро наближається до лінії фронту і розташований у центрі України на "перехресті трьох фронтів", що робить його стратегічно важливим. Місто виконує функції військового, логістичного та гуманітарного центру, підкреслив Філатов.

"Ми знали, що це станеться, але це неприємно. Для Москви це символічна віха", — заявив мер.  Він наголосив, що хоча Росія ще далека від захоплення Дніпра, місто залишається ключовою ціллю для агресора.



