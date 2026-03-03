logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Филатов призвал «кураторов» телеграм-каналов навести порядок из-за дезинформации о Днепре
commentss НОВОСТИ Все новости

Филатов призвал «кураторов» телеграм-каналов навести порядок из-за дезинформации о Днепре

Извращенное эссе Le Monde: мэр Днепра жестко ответил на вбросы об угрозе для города

3 марта 2026, 18:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Мэр Днепра Борис Филатов выступил с резким заявлением о дезинформации, которая распространяется по украинскому сегменту соцсетей. Ряд популярных телеграм-каналов распространил фейк о том, что Днепр вроде бы станет основной мишенью российских войск во время предстоящего весеннего наступления.

Филатов призвал «кураторов» телеграм-каналов навести порядок из-за дезинформации о Днепре

Борис Филатов, мэр Днепра

Как выяснилось, источником для манипуляций стала статья во французской газете Le Monde, содержание которой искажено коренным образом. Мэр уточнил, что на самом деле "опубликованный газетой материал был эссе о поиске идентичности крупного промышленного города – но никак не интервью с прямой речью". Однако пропагандисты и некоторые медиа использовали это, чтобы извратить слова иностранного автора.

Глава города не сдерживал эмоций, обращаясь к тем, кто должен контролировать качество контента в мессенджерах, особенно в каналах с миллионной аудиторией.

"Я обращаюсь к тем "ответственным товарищам", в том числе и в погонах, которые считают, что оказывают влияние на телеграм-каналы... Наведите порядок. Потому что пока это выглядит так, что... из этой "лавочки" кто-то просто зарабатывает", — подчеркнул Борис Филатов.

Мэр подчеркнул, что подобные "вбросы" имеют реальные негативные последствия для общества, провоцируя тревожные настроения среди горожан.

"После выходок ваших приспешников у людей начинается чуть ли не массовая паника. А это никому не нужно. Государству в первую очередь", — подытожил городской голова.

Филатов призвал жителей доверять только официальным источникам и не поддаваться на манипуляции, основанные на вырванных из контекста фразах иностранных медиа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что захват города Днепр может стать следующей целью России в случае нового наступления. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в интервью изданию Le Monde.

По его словам, Днепр приближается к линии фронта и расположен в центре Украины на "перекрестке трех фронтов", что делает его стратегически важным. Город выполняет функции военного, логистического и гуманитарного центра, подчеркнул Филатов.

"Мы знали, что это произойдет, но это неприятно. Для Москвы это символическая веха", — заявил мэр. Он подчеркнул, что, хотя Россия еще далека от захвата Днепра, город остается ключевой целью для агрессора.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости