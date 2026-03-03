Филатов призвал «кураторов» телеграм-каналов навести порядок из-за дезинформации о Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов выступил с резким заявлением о дезинформации, которая распространяется по украинскому сегменту соцсетей. Ряд популярных телеграм-каналов распространил фейк о том, что Днепр вроде бы станет основной мишенью российских войск во время предстоящего весеннего наступления.

Борис Филатов, мэр Днепра

Как выяснилось, источником для манипуляций стала статья во французской газете Le Monde, содержание которой искажено коренным образом. Мэр уточнил, что на самом деле "опубликованный газетой материал был эссе о поиске идентичности крупного промышленного города – но никак не интервью с прямой речью". Однако пропагандисты и некоторые медиа использовали это, чтобы извратить слова иностранного автора.

Глава города не сдерживал эмоций, обращаясь к тем, кто должен контролировать качество контента в мессенджерах, особенно в каналах с миллионной аудиторией.

"Я обращаюсь к тем "ответственным товарищам", в том числе и в погонах, которые считают, что оказывают влияние на телеграм-каналы... Наведите порядок. Потому что пока это выглядит так, что... из этой "лавочки" кто-то просто зарабатывает", — подчеркнул Борис Филатов.

Мэр подчеркнул, что подобные "вбросы" имеют реальные негативные последствия для общества, провоцируя тревожные настроения среди горожан.

"После выходок ваших приспешников у людей начинается чуть ли не массовая паника. А это никому не нужно. Государству в первую очередь", — подытожил городской голова.

Филатов призвал жителей доверять только официальным источникам и не поддаваться на манипуляции, основанные на вырванных из контекста фразах иностранных медиа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что захват города Днепр может стать следующей целью России в случае нового наступления. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в интервью изданию Le Monde.

По его словам, Днепр приближается к линии фронта и расположен в центре Украины на "перекрестке трех фронтов", что делает его стратегически важным. Город выполняет функции военного, логистического и гуманитарного центра, подчеркнул Филатов.

"Мы знали, что это произойдет, но это неприятно. Для Москвы это символическая веха", — заявил мэр. Он подчеркнул, что, хотя Россия еще далека от захвата Днепра, город остается ключевой целью для агрессора.