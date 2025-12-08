Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально высказался о приоритете распределения государственных средств, назвав его "политическим скотством".

Филатов прокомментировал строительство дороги на Буковель: «Это политическое скотство»

"Это когда ты неделями ходишь и унижаешься среди высоких кабинетов, умоляя не забирать средства у местного самоуправления, а тебе в ответ серьезно звучит: "Ну нам вообще средства нужны на Силы Обороны".

Это когда ты пытаешься объяснить, что государство повесило на местное самоуправление разницу в тарифах.

И что один только Днепр ежемесячно дотирует горводоканал почти на 100 миллионов гривен.

Что у нас через день "прилеты", и нужно вставлять окна/восстанавливать кровли/удерживать критическую инфраструктуру.

А тебе с улыбкой отвечают: "Ну мы будем вам оказывать материальную поддержку, хотя когда и сколько – не знаем".

Это когда у тебя только официальных ВПЛ под 200 тысяч человек, а неофициальных и все 400.

Когда в городе мусорный коллапс и пробки.

А тебе в это время упрекают, мол: "Ну нам же нужно выполнять требования МВФ" ", – пишет мэр Днепра.