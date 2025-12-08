Рубрики
Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально высказался о приоритете распределения государственных средств, назвав его "политическим скотством".
Филатов прокомментировал строительство дороги на Буковель: «Это политическое скотство»
"Это когда ты неделями ходишь и унижаешься среди высоких кабинетов, умоляя не забирать средства у местного самоуправления, а тебе в ответ серьезно звучит: "Ну нам вообще средства нужны на Силы Обороны".
Это когда ты пытаешься объяснить, что государство повесило на местное самоуправление разницу в тарифах.
И что один только Днепр ежемесячно дотирует горводоканал почти на 100 миллионов гривен.
Что у нас через день "прилеты", и нужно вставлять окна/восстанавливать кровли/удерживать критическую инфраструктуру.
А тебе с улыбкой отвечают: "Ну мы будем вам оказывать материальную поддержку, хотя когда и сколько – не знаем".
Это когда у тебя только официальных ВПЛ под 200 тысяч человек, а неофициальных и все 400.
Когда в городе мусорный коллапс и пробки.
А тебе в это время упрекают, мол: "Ну нам же нужно выполнять требования МВФ" ", – пишет мэр Днепра.
В то же время он отмечает, что в госбюджет заложили 9 миллиардов на ремонт дороги до Буковеля, чтобы, по его мнению, "купить голоса сборища из "Майбаха", которое зарабатывает на горнолыжном курорте".
Он отмечает, что ему не хватает приличных слов, чтобы это прокомментировать, отметив, что эти деньги можно было бы потратить на утепление домов, фортификации, но вместо этого "грабят территориальные громады, прикрываясь войной".
Напомним, портал "Комментарии" писал , как Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области 3 декабря объявила тендер на разработку проектной документации для строительства автомобильной дороги на участке от села Быстрица до села Яблуница через село Поляница, где расположен курорт "Буковель".