Второй день под огнем: Россия атакует Днепр ракетами «Бандероль», есть прилеты

Днепр снова оказался под массированным ударом российских террористических войск, которые уже вторые сутки подряд целенаправленно бьют по городской инфраструктуре. Прямо во время воздушной тревоги в областном центре прогремело несколько громких взрывов, после чего жители разных районов заметили большое задымление.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Враг атаковал Днепр", — оперативно проинформировал общественность об очередном акте агрессии начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Руководитель области подтвердил, что на месте одного из вражеских попаданий развернулась серьезная спасательная операция.

"В городе загорелся пожар, — детализировал чиновник текущую ситуацию, — Предварительно, получил ранения один человек". В настоящее время информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавшего продолжает обновляться.

Параллельно с официальными отчетами в сети начали появляться первые сообщения от мониторинговых пабликов. В частности, гражданские каналы информировали о вероятном попадании вражеского снаряда в сектор жилой застройки, однако эта информация не имеет официального подтверждения от военного командования или экстренных служб.

Опасность региона остается на критическом уровне. Воздушная тревога в Днепре и области продолжает активно раздаваться, а силы ПВО работают в усиленном режиме, поскольку фиксируется движение новых ракетных средств поражения в воздушном пространстве страны.

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