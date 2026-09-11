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Второй день под огнем: Россия атакует Днепр ракетами «Бандероль», есть прилеты

«В городе загорелся пожар»: Александр Ганжа сообщил о первых последствиях вражеского налета на Днепр

11 сентября 2026, 14:59
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Недилько Ксения

Днепр снова оказался под массированным ударом российских террористических войск, которые уже вторые сутки подряд целенаправленно бьют по городской инфраструктуре. Прямо во время воздушной тревоги в областном центре прогремело несколько громких взрывов, после чего жители разных районов заметили большое задымление.

Второй день под огнем: Россия атакует Днепр ракетами «Бандероль», есть прилеты

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Враг атаковал Днепр", — оперативно проинформировал общественность об очередном акте агрессии начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Руководитель области подтвердил, что на месте одного из вражеских попаданий развернулась серьезная спасательная операция.

"В городе загорелся пожар, — детализировал чиновник текущую ситуацию, — Предварительно, получил ранения один человек". В настоящее время информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавшего продолжает обновляться.

Параллельно с официальными отчетами в сети начали появляться первые сообщения от мониторинговых пабликов. В частности, гражданские каналы информировали о вероятном попадании вражеского снаряда в сектор жилой застройки, однако эта информация не имеет официального подтверждения от военного командования или экстренных служб.

Второй день под огнем: Россия атакует Днепр ракетами «Бандероль», есть прилеты - фото 2
Второй день под огнем: Россия атакует Днепр ракетами «Бандероль», есть прилеты - фото 2

Опасность региона остается на критическом уровне. Воздушная тревога в Днепре и области продолжает активно раздаваться, а силы ПВО работают в усиленном режиме, поскольку фиксируется движение новых ракетных средств поражения в воздушном пространстве страны.

Информация обновляется.                                                                                                                                        



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