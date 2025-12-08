Офіс Генерального прокурора оголосив про підозру чинному депутату Дніпровської міської ради, який очолює один із районів міської адміністрації та був обраний від партії "ОПЗЖ". Слідство встановило, що посадовець підробив службові документи, аби виїхати за кордон під виглядом відрядження. Йому інкримінують організацію внесення неправдивих даних до офіційних документів і використання підробленого документа.

Підозра для депутата із Дніпра

За нормами воєнного стану депутати місцевих рад можуть перетинати кордон лише за умови наявності офіційно оформленого рішення про службове відрядження. Однак у червні 2023 року депутат вирішив виїхати з країни у приватних справах. Для цього він ініціював створення фіктивного запрошення на нібито участь у конференції в Угорщині, яка насправді не проводилася.

На основі цього підробленого пакета документів міський голова підписав розпорядження про відрядження, що дало депутату право легально покинути територію України. Замість виконання службових обов’язків посадовець разом із сім’єю провів майже три тижні на відпочинку на грецькому острові Родос — з 27 червня до 13 липня 2023 року. Після повернення він продовжив працювати в Україні, доки його дії не стали предметом уваги правоохоронців.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнський блогер Лаченков різко висловився щодо поточного підходу влади до мирних перемовин і дипломатичних форматів. На його думку, акцент на самітах і перемовних процесах став настільки домінуючим, що внутрішні проблеми оборонної системи та державного управління фактично відійшли на другий план.