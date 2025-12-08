logo_ukra

BTC/USD

90252

ETH/USD

3121.13

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

49.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Дніпровського депутата викрито на фальшивому відрядженні: де був насправді
commentss НОВИНИ Всі новини

Дніпровського депутата викрито на фальшивому відрядженні: де був насправді

Депутату Дніпра повідомили про підозру: підробив документи на «відрядження» та поїхав із сім’єю у Грецію

8 грудня 2025, 18:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Офіс Генерального прокурора оголосив про підозру чинному депутату Дніпровської міської ради, який очолює один із районів міської адміністрації та був обраний від партії "ОПЗЖ". Слідство встановило, що посадовець підробив службові документи, аби виїхати за кордон під виглядом відрядження. Йому інкримінують організацію внесення неправдивих даних до офіційних документів і використання підробленого документа.

Дніпровського депутата викрито на фальшивому відрядженні: де був насправді

Підозра для депутата із Дніпра

За нормами воєнного стану депутати місцевих рад можуть перетинати кордон лише за умови наявності офіційно оформленого рішення про службове відрядження. Однак у червні 2023 року депутат вирішив виїхати з країни у приватних справах. Для цього він ініціював створення фіктивного запрошення на нібито участь у конференції в Угорщині, яка насправді не проводилася.

На основі цього підробленого пакета документів міський голова підписав розпорядження про відрядження, що дало депутату право легально покинути територію України. Замість виконання службових обов’язків посадовець разом із сім’єю провів майже три тижні на відпочинку на грецькому острові Родос — з 27 червня до 13 липня 2023 року. Після повернення він продовжив працювати в Україні, доки його дії не стали предметом уваги правоохоронців.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український блогер Лаченков різко висловився щодо поточного підходу влади до мирних перемовин і дипломатичних форматів. На його думку, акцент на самітах і перемовних процесах став настільки домінуючим, що внутрішні проблеми оборонної системи та державного управління фактично відійшли на другий план.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/33933
Теги:

Новини

Всі новини