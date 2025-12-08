Офис Генерального прокурора объявил о подозрении действующему депутату Днепровского городского совета, возглавляющему один из районов городской администрации и избранному от партии "ОПЗЖ". Следствие установило, что должностное лицо подделало служебные документы, чтобы выехать за границу под видом командировки. Ему инкриминируют организацию внесения ложных данных в официальные документы и использование поддельного документа.

Подозрение для депутата из Днепра

По нормам военного положения депутаты местных советов могут пересекать границу только при наличии официально оформленного решения о служебной командировке. Однако в июне 2023 года депутат решил уехать из страны по частным делам. Для этого он инициировал создание фиктивного приглашения на якобы участие в конференции в Венгрии, которая на самом деле не проводилась.

На основе этого поддельного пакета документов городской голова подписал распоряжение о командировках, что дало депутату право легально покинуть территорию Украины. Вместо выполнения служебных обязанностей чиновник вместе с семьей провел почти три недели на отдыхе на греческом острове Родос — с 27 июня по 13 июля 2023 года. После возвращения он продолжил работать в Украине, пока его действия не стали предметом внимания правоохранителей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский блогер Лаченков резко высказался по поводу текущего подхода власти к мирным переговорам и дипломатическим форматам. По его мнению, упор на саммитах и переговорных процессах стал настолько доминирующим, что внутренние проблемы оборонной системы и государственного управления фактически отошли на второй план.